Sony achète le jeu de combat Tournament Evo, Evo Online confirmé pour août

La série Evolution Championship, plus connue sous le nom d’Evo, était le plus grand tournoi de jeux de combat au monde. Cependant, une combinaison de complications de coronavirus et d’allégations d’inconduite sexuelle a mis un terme à Evo 2020 et à l’événement en ligne qui a suivi, Evo 2020 en ligne.

Après une refonte de la gestion, il n’était pas clair si Evo ferait un retour cette année, mais maintenant nous avons la confirmation que cela se produit – et c’est Sony qui tire les ficelles. Le géant japonais vient en fait d’acquérir Evo en partenariat avec l’entreprise d’esports RTS, et il va de l’avant avec les plans pour Evo Online 2021, qui aura lieu en août.

Vous pouvez trouver l’annonce officielle ci-dessous.

Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer le prochain chapitre de l’histoire de PlayStation et Evo, le plus grand et le plus ancien tournoi de jeux de combat au monde. Sony Interactive Entertainment s’est associé à RTS pour acquérir Evo dans le cadre d’un partenariat en coentreprise. Avec une expertise couvrant la gestion d’événements esports, le conseil aux marques et aux développeurs et la gestion des talents de jeu, RTS est une nouvelle entreprise dirigée par le PDG Stuart Saw et soutenue par des investisseurs, notamment la société mondiale de divertissement, de sport et de contenu Endeavour.

Les co-fondateurs d’Evo, Tom et Tony Cannon, resteront étroitement impliqués dans un rôle de conseil pour s’assurer qu’Evo continue de servir la communauté des jeux de combat et de soutenir sa croissance dynamique.

Considérant la riche histoire d’Evo comme un événement mondial, cette décision pourrait être considérée comme une étape importante dans le monde de l’esport pour Sony et PlayStation. En effet, la société plonge ses orteils dans le monde du jeu compétitif depuis un certain temps; il était l’un des principaux sponsors d’Evo pendant plusieurs années auparavant, et PlayStation organise régulièrement des tournois de jeux de combat en ligne via ses canaux officiels YouTube, Twitch et les réseaux sociaux.

Evo Online 2021 commence le 6 août, jusqu’au 8 août, avant de faire une courte pause. Il reviendra ensuite le 13 août et se terminera le 15 août. L’entrée sera gratuite.

Les jeux de combat suivants auront des tournois dans le cadre d’Evo Online 2021:

Le communiqué de presse officiel de PlayStation conclut:

Pour PlayStation, l’annonce d’aujourd’hui marque une étape passionnante dans notre voyage pour favoriser la croissance de la communauté des jeux de combat et de l’e-sport, et soutenir largement les joueurs compétitifs sur nos consoles. Les jeux de combat sont extrêmement populaires sur les consoles PlayStation, les joueurs enregistrant plus de 1,1 milliard d’heures de jeu en 2020 seulement. Nous nous engageons à éliminer les obstacles qui empêchent les joueurs de rivaliser à tous les niveaux et à leur fournir une plateforme mondiale de premier ordre pour leur permettre de mettre en valeur leurs compétences et leur passion.

Donc là vous l’avez: Evo est maintenant un concert Sony PlayStation. Allez-vous vous connecter pour regarder le tournoi cet été? Préparez-vous pour la prochaine bataille dans la section commentaires ci-dessous.