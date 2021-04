Sony a vendu 58,4 millions d’exclusivités PS5 et PS4 l’année dernière

Les exclusivités comptent. Lors de son dernier rapport financier pour l’exercice clos le 31 mars 2021, Sony a vendu 58,4 millions de jeux exclusifs sur PlayStation 5 et PS4. Cela représente 17% du total des 338,9 millions de jeux vendus pour ses systèmes au cours de la période susmentionnée. Les ventes comprennent à la fois les achats physiques et numériques, les chiffres du coronavirus biaisant davantage vers le PS Store.

Fait fascinant, le détenteur de la plate-forme prévoit une augmentation des revenus de première partie au cours de l’exercice en cours, qui se terminera le 31 mars 2022. C’est fascinant quand on considère que des mastodontes comme The Last of Us: Part II, Ghost of Tsushima et Marvel’s Spider -Homme: Miles Morales a tous été lancés au cours du trimestre précédent. De toute évidence, les ventes en cours de ces titres contribueront à contribuer à ces chiffres, mais il y a clairement plus que Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart et Horizon Forbidden West dans le pipeline.

Aussi intéressant que cela puisse paraître, la PS4 a maintenant vendu plus de logiciels que toute autre console de l’histoire, surpassant le détenteur du record précédent, la PS2. Sony a également déclaré qu’il avait l’intention d’investir encore plus d’argent dans son pipeline de première partie, et sur la base de ce type de chiffres, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi.