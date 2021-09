Sony a une longue liste d' »idées intéressantes, passionnantes et fantastiques » pour les futures mises à jour du micrologiciel PS5

Les détaillants en ligne peuvent être complètement épuisés SSD compatibles PlayStation 5 en ce moment, mais au moins la nouvelle mise à jour du micrologiciel du système a finalement permis d’en utiliser un pour tout le monde. L’activation de l’accès à la baie interne faisait partie du plus gros patch de la console à ce jour, mais la génération PS5 est jeune et Sony a encore de nombreuses fonctionnalités potentielles qu’il pourrait très bien choisir de mettre en œuvre à l’avenir.

En fait, la société a déjà une liste d’idées à tirer selon le vice-président principal de l’expérience de la plate-forme Hideaki Nishino. Détaillé dans un nouvel article du blog PlayStation, l’architecte en chef est interrogé sur le travail effectué dans les mises à jour du micrologiciel PS5 et sur le type de fonctionnalités que les futurs correctifs pourraient contenir. « Nous avons beaucoup appris grâce à la PS4 et continuons à en apprendre davantage sur la façon dont les joueurs utilisent le système et le comportement des jeux. Nous savons ce qui est le plus accepté et le plus populaire ; quelles fonctionnalités ne sont pas utilisées. Nous avions donc une liste gigantesque de choses avant Lancement de la PS5 que nous voulions faire. En fait, nous rêvions de tout faire. »

Nishino poursuit en expliquant comment Sony a une liste d' »idées intéressantes, passionnantes et fantastiques » pour les futures mises à jour du micrologiciel PS5. « La communauté demande aussi beaucoup. Je veux dire à la manière japonaise, je travaille avec diligence sur ces listes et il y en aura d’autres à l’avenir. » L’architecte en chef termine en remerciant la communauté pour ses commentaires et son soutien, louant les réflexions reçues et « à quel point la communauté aime PlayStation ».

Quel type de fonctionnalités voudriez-vous des mises à jour du micrologiciel PS5 à l’avenir ? Assurez-vous que les dossiers sont l’un d’entre eux dans les commentaires ci-dessous.