Sony a plus de 25 exclusivités PS5 en développement, et près de la moitié sont des nouvelles IP

PlayStation Studios, le groupe qui abrite des développeurs Sony renommés comme Naughty Dog et Insomniac Games, a «plus de 25 titres en développement pour la PS5» – et «près de la moitié sont entièrement nouveaux [intellectual property]». C’est selon un post-mortem de Wired, qui présente des anecdotes de membres clés du personnel PlayStation comme les patrons Jim Ryan et Hermen Hulst.

«Il y a une quantité incroyable de variété provenant de différentes régions», a déclaré Hulst, responsable de PlayStation Studios. «Grands, petits, genres différents.»

Les commentaires semblent être une prise de vue directe sur des reportages plus tôt dans l’année, ce qui suggérait que Sony était de plus en plus réticent à prendre des risques créatifs avec ses titres. Nous avons fait valoir à l’époque que les commentaires ne correspondaient pas nécessairement à la réalité, mais Hulst semble désireux de mettre cette ligne de discussion au lit. Ce n’est pas la première fois qu’il dit quelque chose comme ça.

Pourtant, le nombre de titres vantés ici est impressionnant. Le détenteur de la plate-forme a souligné à plusieurs reprises qu’il souhaitait doubler ses exclusivités – et il a annoncé plusieurs partenariats avec de nouvelles équipes comme Haven et Firewalk pour compléter ses propres efforts – mais 25 jeux est un parcelle. Cela signifie que nous pouvons nous attendre à un avenir radieux sur PS5 à coup sûr.