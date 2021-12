Sony a partagé la nouvelle bande-annonce d’Uncharted, le film avec Tom Holland

in

Inexploré est une franchise de jeux vidéo qui a commencé dans la console bien connue Playstation 3 et est considéré à ce jour comme l’une des expériences les plus remarquables dans le monde des consoles. Cette histoire n’allait pas tarder à sortir au cinéma avec les aventures du chasseur de trésor Nathan drake. Dans ce cas, le septième art aura un interprète de luxe pour donner vie au personnage : Tom Holland.

La version de Drake que l’on verra dans les films est sensiblement plus jeune que celle dans les jeux vidéo, alors qu’il est associé à un chasseur de fortune en qui il est difficile de faire confiance : Mark Wahlberg personnifie Victor « Sully » Sullivan, le partenaire de Nathan dans cette chasse au trésor qui les trouve ensemble à la recherche d’une fortune perdue il y a 500 ans et qui pourrait être le plus gros butin de l’histoire.

Il reste peu de choses jusqu’à ce qu’Uncharted atteigne le cinéma

Un personnage mystérieux, joué par Antonio Banderas, raconte comment sa famille a pris possession du trésor et a ensuite été trahie. Cet homme semble être le méchant du film et dispose d’un groupe de personnes intéressant pour rendre les choses très difficiles pour Nathan et Sully.

Plus de détails? Drake est à la recherche du trésor, mais aussi de son frère perdu, Sam, qui a des liens avec son nouveau partenaire dans cette aventure, Sully. La recherche du précieux butin est quelque chose de personnel pour Nathan qui utilise toute son habileté dans chacune des séquences d’action du film. Tom Holland démontre ses capacités athlétiques qui ont déjà surpris dans le Univers cinématographique Marvel.

L’adaptation en jeu vidéo Inexploré Le cinéma est dirigé par le cinéaste Ruben Fleischer et a une distribution luxueuse : Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali et Tati Gabrielle. Le film sortira dans les salles du monde entier le 17 février. En attendant, vous pouvez allumer votre console Play Station, prenez les commandes et revivez les aventures de Nathan drake dans le monde virtuel.

