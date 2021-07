Sony a arraché Housemarque avant que quelqu’un d’autre ne le puisse

Chaque entreprise parle à d’autres entreprises à un moment ou à un autre au sujet d’acquisitions, il n’est donc pas vraiment surprenant d’apprendre que Sony n’était pas la seule entreprise à renifler le développeur de Returnal, Housemarque. Le rachat de PlayStation est désormais gravé dans le marbre, mais il aurait facilement pu se dérouler autrement, car une interview avec le point de vente finlandais Yle.fi révèle que des offres ont également été sollicitées par des entreprises aux États-Unis, en Chine et en Suède.

Ilari Kuittinen, PDG de Housemarque, a déclaré que les « suspects habituels » des pays susmentionnés avaient été intéressés avant que Sony ne conclue l’accord. « Au cours de nos discussions, il est devenu clair que Sony voulait nous acheter parce que nous faisons quelque chose que les autres ne font pas. Leur point de départ n’était pas que nous commencions à créer des jeux selon la formule définie par Sony. »

Kuittinen poursuit en expliquant comment l’inclusion désormais permanente dans PlayStation Studios permet à l’équipe « de disposer d’une liberté financière pour développer l’entreprise vers les meilleurs studios de jeu au monde. Cela nous permet de créer de nouvelles expériences de jeu encore plus grandes et plus ambitieuses ». C’est quelque chose que le studio a abordé le jour de l’acquisition dans une autre interview avec GQ, où il a décrit Returnal comme un « tremplin ». Les futurs titres pourraient être « encore plus gros et encore plus ambitieux ».