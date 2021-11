Sont-ils devenus amis ? Le curieux message de Vin Diesel à Dwayne Johnson

C’est de notoriété publique : Vin Diesel et Dwayne Johnson Ils sont séparés depuis un moment. La dernière traversée qu’ils avaient commencée par les déclarations de l’interprète de Toretto en Rapides et furieux, qui soulignait les difficultés qu’il rencontrait avec le personnage de Luke Hobbs, personnifié par Le Rocher, et pour laquelle il y avait « amour difficile » afin d’atteindre les performances souhaitées. Johnson a ri publiquement de ces déclarations et lui a souhaité bonne chance pour les prochaines entrées de la franchise.

Pourtant, les réseaux sociaux ont une nouvelle fois surpris le public, notamment les adeptes de vin Diesel, qui a utilisé Instagram pour inviter son ancien camarade à participer aux derniers épisodes de Rapides et furieux. Il semble que l’acteur ait oublié les divergences survenues sur le plateau de tournage et a été incité à demander en public à l’ancien combattant de revenir sur la saga.

Vin Diesel et The Rock se sont-ils réunis ?

« Hobbs ne peut pas être joué par quelqu’un d’autre. J’espère que vous serez à la hauteur et accomplirez votre destin « , étaient quelques-uns des mots sincères que le numéro un de Rapides et furieux déplacer celui qu’il considère comme un frère cadet et avec qui il est uni par une profonde affection au-delà des différences qui sont devenues publiques au fil du temps.

« Mon petit frère Dwayne, le moment est venu. Le monde attend la fin de Rapids 10. Comme vous le savez, mes enfants parlent de vous comme oncle Dwayne dans ma maison. Il n’y a pas de fête où vous et eux n’échangez pas de messages de bons voeux. Le moment est arrivé. L’héritage attend, je vous ai dit il y a des années que j’allais tenir ma promesse envers Paul. J’ai juré que nous atteindrions et réaliserions les meilleurs Rapides dans leur finale ! Je le dis par amour, mais vous devez vous présenter, ne laissez pas la franchise inactive, vous avez un rôle très important à jouer »Vin continua.

Rappelons-nous que malgré les combats, Le Rocher a joué dans le spin-off de la saga intitulée Fast & Furious : Hobbs & Shaw avec Jason Statham. Tout indique que l’acteur aime jouer son rôle au sein de la franchise et c’est pourquoi on peut s’attendre à ce qu’il revienne pour aider à réaliser la meilleure clôture possible de la saga. Que vas-tu répondre Dwayne Johnson à vin Diesel après ce message plein d’émotion ?

