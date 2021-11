Sont-ils amis en dehors de Marvel ? Comment se passe la relation d’Elizabeth Olsen et Paul Bettany après WandaVision

La relation entre Elizabeth Olsen et Paul Bettany devant les caméras quand ils jouent Wanda et Vision est, sans aucun doute, l’un des plus aimés par les fans de la Univers cinématographique Marvel (MCU). Cela est dû, en partie, au grand lien qu’ils ont réussi à former dans les coulisses après tant d’années ensemble sur les plateaux. Bettany Il a même un surnom pour son collègue : Lizzie.

Au-delà de ce qui peut être spéculé, l’essentiel est de préciser qu’entre les deux il n’y a aucun type de lien amoureux et qu’ils ne sont unis que par une grande amitié. Ils sont une sorte de mariage de travail qui a donné merveille l’une des séries les plus acclamées de Disney+: WandaVision. C’était dans une interview avec ET! Nouvelles où ils ont précisé quelle était l’origine d’un si bon traitement entre eux.

Olsen a confirmé que ce qui les unit le plus, c’est le travail et la façon dont ils le perçoivent. « Nous sommes très similaires en ce qui concerne la façon dont nous travaillons », a déclaré l’actrice qui donne vie à Sorcière écarlate. De plus, il a souligné la « confiance » comme facteur de poids, ainsi que de puissance « Faire des erreurs et se sentir en sécurité en travaillant avec quelqu’un ». Elisabeth a souligné que travailler avec Bettany il est « Très amusant ».

Paul, pour sa part, a expliqué que le succès du lien entre lui et son compagnon est entièrement soutenu par le « Le respect, qui s’est fait très lentement ». L’un des points principaux concerne la ponctualité des Olsen sur le plateau, ce qui a été très apprécié par Bettany, ainsi que, comme l’a expliqué l’acteur, le fait d’être « Toujours incroyablement bien préparé ».

Y aura-t-il une deuxième saison de WandaVision ?

Jusqu’à présent, seules deux séries de MCU confirmé qu’ils auront un deuxième versement : Loki et « Et qu’est-ce qui se passerait si …? ». Cependant, cela ne veut pas dire que des fictions comme Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, ou posséder WandaVision, qui ont déjà terminé, ne peut pas revenir à l’écran de Disney+. En réalité, Kevin Feige a clairement indiqué que certaines productions étaient destinées à n’avoir qu’un seul épisode (comme cela semble avoir été le cas pour la fiction de Bucky et sam wilson), d’autres pour avoir plusieurs saisons, et d’autres pour mener à un film et ensuite, peut-être, avoir un autre versement.

En cas de WandaVision toujours pas clair. Sorcière écarlate apparaîtra dans le deuxième film de Docteur étrange et certains spéculent même qu’il pourrait être vu dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison. De plus, il reste à savoir ce qui est arrivé à Vision blanche, après avoir été « réveillé » par le super-héros original, qui pourrait réapparaître et établir une sorte de lien avec Wanda dans un deuxième volet potentiel de la première série de MCU au Disney+.

