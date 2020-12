Sons Of The Forest a une nouvelle bande-annonce de gameplay maintenant

La forêt était un jeu de survie-horreur compétent, rempli de tension et d’atmosphère. La suite Fils de la forêt semble être tout aussi sombre et intrigant. Heureusement, les fans de la série n’ont pas à attendre en suspens pour découvrir une nouvelle bande-annonce.

L’un vient de sortir et il propose un gameplay réel. On dirait que les mutants et la forêt sont de retour et cette fois, de la musique de synthé au tempo rapide pour que l’action continue. La forêt Il s’agissait de naviguer dans une forêt épaisse pour trouver des ressources pour survivre, et il semble que c’est ce que vous ferez à nouveau dans cette suite.

Les visuels à la première personne du jeu vous plongent vraiment dans ce simulateur de survie, où chaque décision que vous prenez dans une zone non peuplée compte. En plus de combattre des mutants qui veulent vous sortir à chaque tournant, vous devrez combattre les éléments et trouver la volonté de continuer à avancer dans votre quête pour vous en sortir vivant.

Heureusement, pour éliminer les créatures effrayantes qui rampent avec des membres anormaux et des bouches géantes, vous aurez de nombreuses armes à votre disposition. La bande-annonce montre un bon mélange d’entre eux au début, y compris des haches, des fusils de chasse, des pistolets et même de simples brindilles.

Vous devrez être ingénieux lorsque vous naviguerez dans ces parties ouvertes, à la recherche de tout ce qui pourrait renforcer votre défense. Puis à la fin de la bande-annonce, une période de sortie 2021 est donnée. Donc, si vous avez attendu avec impatience de continuer une formule forte de survie-horreur créée La forêt, il y a enfin une période à espérer.

Fils de la forêt semble tout aussi prometteur que le premier match. Ce sera incroyable de voir les améliorations apportées par le développeur pour faire avancer la série.

Il semble déjà grouillant dans l’atmosphère et comprend beaucoup de variété dans le département des mutants. Cela devrait vous donner de quoi vous défendre lorsque vous n’essayez pas de trouver plus de ressources qui peuvent vous aider à survivre chaque nuit.

Il n’y a actuellement pas beaucoup d’informations sur Fils de la forêt, cette bande-annonce de gameplay récente a donc été la bienvenue. Il peint une image prometteuse dans le département de survie et semble reprendre là où le premier jeu s’est arrêté du point de vue de l’histoire.

Alors que 2021 se rapproche chaque jour, attendez-vous à entendre plus de nouvelles sur Fils de la forêt – y compris des détails sur l’histoire, le protagoniste principal et les améliorations qui ont été apportées. Cette dernière bande-annonce est un bon début et un excellent moyen de terminer 2020 si vous êtes un fan de survival-horror.