Sons of the Forest: À quoi pouvons-nous nous attendre dans la suite de The Forest?

Je suppose que c’est une de ces choses dont vous ne saviez pas avoir besoin dans votre vie. Mais une fois qu’ils sont là, c’est vraiment bien qu’ils soient là. C’est probablement similaire avec la bande-annonce pour Fils de la forêt, qui fait partie de la Les Games Awards 219 a été présenté pour la première fois.

Cependant, il y a jusqu’à une deuxième bande-annonce Jusqu’à présent, silence stoïque autour de l’histoire du jeu de survie et de la suite La forêt. Est-ce une suite? Un prequel? Un sacré bon moyen de se tenir en haleine? Nous devrions tous être d’accord sur ce dernier et c’est pourquoi nous y avons réfléchi, collecté des informations, analysé les bandes-annonces et mis en place notre théorie pour « Sons of the Forest ».

À quoi pouvons-nous nous attendre avec Sons of the Forest?

Au moins une chose que nous pouvons vous donner une certitude directe: « Sons of the Forest » est une suite, comme l’a confirmé le développeur Endnight Games. Le studio canadien reste silencieux sur tout le reste – malheureusement.

Mais au moins, ces informations nous aident un peu plus loin et restreignent un peu plus la sélection des scénarios possibles. Dans ce qui suit, nous avons rassemblé pour vous nos théories pour la suite de « The Forest ».

À ce stade, il y a un avertissement de spoiler obligatoire concernant la fin de « The Forest ».

La fin de la forêt

Tout d’abord, nous aimerions vous donner un bref aperçu de la fin de l’intrigue de « The Forest ». On se souvient: lorsque le protagoniste Eric Leblanc découvre les laboratoires de recherche de Sahara Therapeutics au fond du cratère et les explore en détail, il retrouve son fils mort Timmy im Obélisque de la résurrection. Nous avons vu le garçon pour la dernière fois après notre accident d’avion et comment il a été kidnappé par un inconnu.

Le ravisseur se révèle être Matthew Cross, qui, avec l’aide de Timmy en tant que victime vivante et de l’artefact, a ramené sa fille Megan à la vie. La Mégane mutée et déformée doit maintenant être vaincue par Eric dans un combat de boss afin de recevoir une carte-clé qui peut être utilisée pour atteindre les deux fins:

Fin 1: Timmy est vivant

D’une part, vous pouvez choisir de ramener Timmy à la vie en prenant un avion du ciel qui donnera à votre fils une seconde vie. Un an plus tard, une séquence vidéo nous montre comment nous sommes assis en tant que protagonistes dans un talk-show et célébrés comme des survivants.

Notre fils a une crise, mais cela ne conduit pas à une mutation comme celle de Megan. Parce que la dernière scène montre Timmy comme un jeune adulte qui noie son chagrin à cause de ce qui s’est passé dans l’alcool, continue évidemment de faire face aux événements de la péninsule et est toujours capable de supprimer sa mutation.

Fin 2: Timmy reste mort

Une autre option consiste à fermer complètement les installations de recherche et à laisser passer l’avion qui passe. Avec cela, cependant, Timmy restera mort et Eric Leblanc continuera sa vie sur la péninsule.

Notre théorie: l’histoire de Timmy continuera

Commençons par le plus évident: le titre «Sons of the Forest» traduit en allemand «Sons of the Forest» fait l’hypothèse pas trop improbable que l’histoire de Timmy se poursuivra et que nous retournerons dans une forêt. Quiconque a laissé «The Forest» se terminer de telle manière que le petit-fils du protagoniste a survécu sait que nous rencontrerons un Timmy adulte à la fin. Il peut évidemment contrôler la mutation qui existe en lui et ne devient pas un méga-monstre cannibale comme le boss final Megan Cross.

Ce que nous voyons aussi, c’est que Timmy, désormais presque adulte, doit se battre avec des « démons intérieurs » et essaie évidemment de toutes ses forces (et beaucoup d’alcool) de lutter contre cela. Le tatouage « Fight Demons », que le nouveau protagoniste porte sur son bras, semble s’appliquer très bien à Timmy et donc à la suite de son histoire.

Ce tatouage pourrait très bien appartenir à Timmy. Cette théorie n’est pas trop exagérée. © Jeux Endnight

Sahara Therapeutics et page B

La scène finale dans laquelle nous rencontrons Timmy dans la salle montre également qu’il y a apparemment un deuxième côté de la péninsule que nous explorons en tant que père de Timmy dans « The Forest ». Parce que nous regardons du point de vue de la première personne sur un tableau d’affichage rempli d’entrées, qui entre autres montre une carte intitulée « Site B ». Puisque nous sommes dans la première partie sur une péninsule qui est protégée par une chaîne de montagnes insurmontable, un deuxième côté de la zone d’essai n’est pas improbable et constituerait ainsi le cadre idéal pour « Sons of the Forest ».

De nombreuses notes et documents sont disposés autour de cette carte, que Timmy analyse apparemment de manière investigatrice et obsessionnelle. Il semble que celui utilisé par le Dr. Matthew Cross a kidnappé et sacrifié Timmy pour ne pas échapper aux événements de la péninsule. Il aimerait bien plus des expériences humaines Sahara Therapeutics et pour aller au fond de leur projet raté Jarius et pour arrêter l’organisation et ses activités illégales.

Timmy pourrait-il être le protagoniste de la suite? © Jeux Endnight

L’armée entre en jeu

Timmy a peut-être cherché de l’aide et / ou menacé d’informer le public sur les événements, a finalement reçu le soutien de l’armée et envoyé une équipe spéciale sur le côté B supposé de l’île expérimentale. Avec cette hypothèse, nous nous retrouverions au milieu de la bande-annonce montrant les protagonistes avec une unité spéciale dans un hélicoptère. Peut-être en tant que conseiller professionnel, peut-être en tant que soldat?

Dans tous les cas, nous subissons un autre crash, causé par quelque chose de déformé qui heurte l’hélicoptère. Accompagnés du Sonderkommando, des armes plus modernes pourraient nous attendre dans «Sons of the Forest», mais celles-ci ne peuvent apparemment pas remplacer notre hache – après tout, le dispositif de combinaison d’arme de mêlée et d’outil est juste à côté de nous après notre impact.

Dans «Sons of the Forest», nous nous écrasons à nouveau sur une forêt dense – et nous nous battons pour survivre. © Jeux Endnight

Est-ce la nouvelle Virginie?

La bande-annonce montre également qu’il y a de nouvelles créatures de l’autre côté de l’île. Entre autres, nous voyons une Virginie dansante, que nous rencontrons dans « The Forest » en tant que mutant à plusieurs pattes et qui est apparemment capable de donner naissance à des bébés mutants. Néanmoins, le « Virginia » montré dans la bande-annonce est non seulement différent, mais se comporte également différemment.

Dans «Sons of the Forest», elle semble être beaucoup plus humaine, presque belle et pas hostile envers nous. Que nous rencontrions réellement cette dame de cette manière ou si ce sera une hallucination du protagoniste plutôt solitaire semble encore extrêmement discutable.

Il y aura presque certainement de nouveaux monstres dans « Sons of the Forest », car après être entrés dans la première grotte de la bande-annonce, de nombreux mutants croisent notre chemin, qui diffèrent des cannibales précédents dans la première partie. Ces «humains» ressemblent plus à la forme adulte des bébés mutants de Virginie que nous connaissons de «The Forest». Pendant toutes ces années d’absence, pourraient-ils vraiment grandir comme ça?

Dans «Sons of the Forest», nous voyons de nouveaux mutants, mais ils n’en ont pas eux-mêmes. © Jeux Endnight

L’obélisque de la résurrection

Il sera intéressant de voir dans quelle mesure l’artefact qui prolonge la vie et même qui ressuscite a façonné l’île (stylo) avec le nom de «Site B» dans «Sons of the Forest». Peut-être que l’obélisque de la résurrection a été exploré ailleurs ici, ou s’est simplement intensifié dans une direction différente.

À ce stade, nous aimerions également exprimer le soupçon que Timmy puisse avoir été trouvé pour d’autres expériences, car son ADN peut différer des autres, après que toute la mutation n’a pas causé les effets monstrueux sur lui comme elle l’a fait sur les nombreux autres sujets de test dans le Projet Jarius.

Mais maintenant, nous sommes intéressés: que pensez-vous de la suite de «The Forest»? Quelles théories avez-vous développées? Et le plus important de tous: attendez-vous avec impatience « Sons of the Forest »?

