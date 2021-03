Sonos Roam: un haut-parleur compact a fui peu de temps avant le lancement

Le Sonos Roam devrait être officiellement présenté sous peu: il s’agit du dernier membre de la famille de produits Sonos et d’un haut-parleur portable qui sera nettement plus petit que le Sonos Move.

En conséquence, le Sonos Roam devrait mesurer environ 16,5 centimètres de haut et peser environ 450 grammes, rapporte The Verge. Le Sonos Roam est beaucoup plus compact que le Sonos Move, le seul haut-parleur portable du fabricant américain à ce jour. Avec une seule charge, le Sonos Roam devrait pouvoir lire de la musique pendant jusqu’à dix heures, et les commandes vocales via Alexa et Google Assistant devraient également être possibles. Tout comme le Sonos Move, le nouveau haut-parleur compact devrait également prendre en charge Sonos Trueplay et calibrer ainsi automatiquement le son à l’aide de microphones intégrés.

Sonos Roam doit prendre en charge le WLAN et le Bluetooth en même temps

Une différence par rapport au Sonos Move devrait être que le Sonos Roam peut utiliser à la fois le WLAN et le Bluetooth en même temps – de sorte que les chansons peuvent être lues sur le téléphone portable ou un autre appareil à proximité via Bluetooth. Avec le Sonos Move, en revanche, l’utilisateur doit choisir WLAN ou Bluetooth.

Voici comment fonctionne la nouvelle fonctionnalité « Sound Swap »

Une autre nouveauté serait le soi-disant «échange de sons». Dès que le bouton de lecture est maintenu enfoncé, l’enceinte doit transmettre la musique en cours de lecture à l’enceinte Sonos la plus proche. On ne sait pas exactement comment le système veut déterminer la position, mais Bluetooth Low Energy pourrait être utilisé pour cela. De plus, le Sonos Roam doit être protégé contre la poussière et l’eau conformément à la norme IP67 et ainsi résister à un maximum de 30 minutes dans l’eau jusqu’à 1 mètre de profondeur. Tout comme le Move, le Roam ne peut pas être utilisé comme haut-parleur arrière pour le Sonos Beam ou Sonos Arc.

Il ne faudra pas longtemps avant la présentation officielle: mardi, Sonos devrait présenter son nouvel appareil au public. En termes de prix, la nouvelle enceinte devrait se situer aux alentours de 169 dollars US, soit l’équivalent d’environ 142 euros.