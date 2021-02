Sonos Move Mini: des enceintes compactes pour les déplacements à venir?

Un dispositif inquiétant appelé « Sonos S27 » est maintenant apparu auprès d’une autorité de régulation américaine, qui est probablement un nouveau haut-parleur de Sonos. Il y a des spéculations sur un Sonos Move Mini, une ramification plus compacte du haut-parleur portable.

Selon The Verge, le modèle encore inconnu est appelé « S27 » dans la FCC américaine. On dit qu’il s’agit du deuxième haut-parleur portable avec une batterie intégrée de Sonos. On ne sait toujours pas si cela se réfère au Sonos Move Mini – du moins les données stockées le suggèrent. En conséquence, le «Sonos S27» aura une station de chargement sans fil et prendra en charge Bluetooth et WiFi 5. De plus, la consommation d’énergie devrait être plus faible, ce qui suggère une enceinte beaucoup plus compacte.

Sonos Move Mini probablement de forme cylindrique

L’étiquette ronde et le fait qu’elle soit visible sur la face inférieure du boîtier suggèrent un appareil de forme cylindrique, comme c’est le cas avec les enceintes Bluetooth telles que l’UE Boom. Le Sonos Move est le premier haut-parleur du fabricant qui peut également être utilisé à l’extérieur sans aucun problème, dans ce cas, la connexion entre le smartphone et le haut-parleur se fait via Bluetooth. Il délivre un son clair et plein, mais avec un poids d’environ trois kilogrammes, il est tout sauf léger. Le Sonos Move Mini pourrait combler cette lacune.

On ne sait pas quand et si Sonos affichera une ramification plus petite pour le Sonos Move. L’enregistrement auprès de l’autorité d’enregistrement américaine suggère une introduction précoce.