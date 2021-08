Sonny Chiba, acteur emblématique de Kill Bill et artiste martial légendaire, avait 82 ans

Une triste nouvelle vient d’arriver en tant qu’acteur vétéran et artiste martial de renommée mondiale Sonny Chiba nous a quittés. Chiba, connu pour son rôle dans Le combattant de rue et ses nombreuses suites parmi des dizaines d’autres films d’arts martiaux, seraient décédés jeudi dans un hôpital de la ville de Kimitsu. Selon son agence, Chiba avait été admis le 8 août en raison de complications d’une pneumonie causée par COVID-19, et il ne s’est malheureusement jamais rétabli. Il avait 82 ans.

Sadeho Maeda, alias Sonny Chiba, est né le 22 janvier 1939 à Fukuoka, au Japon. Il est considéré comme l’un des premiers acteurs à atteindre la célébrité internationale grâce à ses compétences en arts martiaux, faisant de lui un pionnier du genre. Pendant ses études universitaires, Chiba a commencé à étudier les arts martiaux sous la tutelle du maître de karaté Kyokushin Masutatsu « Mas » Omaya, qu’il incarnera plus tard dans une série de films. Chiba obtiendra sa ceinture noire au premier degré en 1965, et l’artiste martial prolifique détiendra plus tard des ceintures noires dans les arts du Ninjutsu, du karaté Goju-ryu, du Shorinji Kemp, du Judo et du Kendo.

En tant qu’acteur, Chiba a commencé sa carrière au début des années 1960, décrochant des rôles majeurs dans les émissions de super-héros. Masque de sept couleurs et Messager d’Allah. Il ferait ses débuts au cinéma dans les années 1961 L’invasion des hommes de Neptune, menant à de nombreuses collaborations avec Kinji Fukasaku qui ont commencé cette année-là Détective à la dérive : tragédie dans la vallée rouge. Chiba n’a pas tardé à décrocher des rôles sur grand et petit écran au cours des années à partir de là, exploitant à un moment donné sa propre école de formation pour les aspirants acteurs d’arts martiaux et cascadeurs appelé Japan Action Club.

L’un des rôles les plus populaires de Chiba était sa performance internationale en 1974 Le combattant de rue, qui a été un succès aux États-Unis lorsqu’il a été doublé et publié par New Line Cinema. Initialement, Chiba utilisait le nom de scène Shinichi Chiba, mais c’est Bob Shaye de New Line qui lui a conféré le nouveau surnom de « Sonny ». L’acteur conserverait ensuite le nom de Sonny Chiba pour le reste de sa carrière.

Chiba reviendrait pour plusieurs suites à Le combattant de rue. Il est également connu pour des rôles dans d’autres films comme Le train à grande vitesse, Guerriers de Karaté, Flic Doberman, Golgo 13 : Mission Kowloon, et L’assassin. Il apparaîtra finalement dans plus de 125 films pour Toei Studios et remportera de nombreux prix d’acteur au Japon. Le Japan Action Club qu’il a créé est toujours en activité, même s’il s’appelle désormais Japan Action Enterprise. Certes, Chiba a fait une très grande marque sur ce monde pendant qu’il était ici.

Quentin Tarantino, l’un des plus grands fans de l’acteur décédé, a choisi Chiba pour un rôle clé dans Kill Bill en 2003 afin de rendre hommage au travail de Chiba dans le genre. Dans le film, Chiba a joué Hattori Hanzo, propriétaire d’un restaurant de sushis et artisan d’épée à la retraite. Bien que le personnage ait juré de ne plus jamais forger une épée, il accepte de le faire pour la mariée (Uma Thurman) une fois qu’il aura appris son plan de vengeance contre Bill (David Carradine).

Nos pensées vont à la famille et aux amis de Chiba en ce moment. En raison de l’incroyable héritage qu’il s’est construit, il est certain que Chiba restera dans les mémoires pour toujours. Repose en paix. Cette nouvelle nous vient de Yahoo! Japon.

