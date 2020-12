Sonic The Hedgehog revient à la télévision avec une toute nouvelle série Netflix

Il semble que Netflix ne peut pas obtenir assez de contenu de jeu vidéo récemment.

La société de streaming a eu un succès retentissant l’année dernière avec la série The Witcher, basée sur les livres et les jeux vidéo populaires. Ensuite, il a été annoncé que Netflix ferait une série originale basée sur les jeux Assassin’s Creed.

Bien que les deux soient plus orientés vers les adultes, il semble que Netflix essaie également d’entrer dans le genre familial avec du contenu de jeu. Il a été récemment annoncé (apparemment par accident) que Netflix développerait une animation 3D Sonic l’hérisson Émission de télévision.

Et pourquoi pas? le SEGA icon connaît une renaissance ces derniers temps, le film Sonic The Hedgehog de cette année ravissant les téléspectateurs de tous âges. Il a même établi un nouveau record pour la meilleure ouverture jamais réalisée pour une adaptation de jeu vidéo, renversant l’ancien détenteur du record, le détective Pikachu.

Netflix a annoncé qu’une nouvelle série Sonic se produisait dans un tweet maintenant supprimé provenant de son NX Twitter Compte.

« Anneaux? Vérifier. Sneaker? Vérifier. La vitesse? SONIC », indique le tweet original. «Sonic The Hedgehog, l’icône légendaire du jeu vidéo de SEGA, se précipite sur Netflix dans une nouvelle série animée en 3D de @SEGA, @WildBrainHQ et @ManOfActionENT, dont la première est en 2022.»

Il était également accompagné d’une œuvre d’art montrant une silhouette rouge de Sonic courant vers le logo Netflix.

WildBrain est une société canadienne de contenu et de marque pour enfants qui, selon sa page Twitter officielle, met «la créativité et l’innovation au premier plan». Il est surtout connu pour être le berceau de la franchise de longue date Peanuts, mettant en vedette Charlie Brown et Snoopy.

Man of Action est un groupe de réflexion et de développement. C’est le studio responsable de spectacles comme Ben 10 et Generator Rex.

Il semble que les nouvelles de cette série Sonic The Hedgehog soient tombées un peu trop tôt, et Netflix se démène probablement pour préparer une annonce officielle dans les semaines à venir, maintenant que le chat est sorti du sac.

Sonic The Hedgehog reçoit également un film de suite, qui entrera en production en 2021. Ce film devrait présenter le compagnon de longue date de Sonic, Tails, et beaucoup pensent qu’il pourrait même présenter le personnage préféré des fans, Knuckles.

Sonic n’est pas étranger aux séries de dessins animés. Le personnage a joué dans deux séries diffusées simultanément dans les années 90, intitulées Sonic The Hedgehog et Adventures of Sonic The Hedgehog, respectivement. Sonic a été exprimé par l’acteur de Steve Urkel Jaleel White de Family Matters dans ces deux émissions.

Il y avait aussi une série animée sortie en 2003 appelée Sonic X, qui suivait les intrigues des jeux SEGA Dreamcast Sonic Adventure.

Cette série 2022 marquerait le premier spectacle Sonic animé en 3D.