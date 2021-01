Sonic The Hedgehog rejoint Puyo Puyo Tetris 2 en tant que nouveau personnage jouable

Sega a annoncé qu’il apportait Sonic l’hérisson en tant que personnage jouable pour Puyo Puyo Tetris 2 dans une toute nouvelle mise à jour aujourd’hui. Cela peut ou non être lié à « quelque chose de spécial » qu’il prévoit de partager sur un flux en direct officiel de Twitch plus tard dans la journée.

Sonic the Hedgehog sera l’un des quatre nouveaux personnages jouables rejoignant la liste de Puyo Puyo Tetris 2. Parallèlement à cela, il ajoute également un mode en ligne « Boss Battle with Everyone » et bien plus encore. Voici les détails complets, gracieuseté de Gematsu:

Quatre nouveaux personnages ajoutés:

Sonic (de la série Sonic the Hedgehog)

Lidelle

Mme Accord

Prince de l’océan « Boss Battle with Everyone » ajouté aux modes en ligne. Jusqu’à quatre joueurs peuvent travailler ensemble pour vaincre les boss avec des règles de bataille de compétences pour gagner des tonnes de points d’expérience et de puissantes cartes d’objet que vous ne pouvez obtenir qu’ici. Nouvelles cartes d’objets ajoutées.

Bague

Barrière

Boule de fer à pointes

Beaucoup de nouvelles icônes mignonnes ajoutées. Nouvelle musique de fond ajoutée:

«Tropical Resort – Act 1» (série Sonic the Hedgehog)

«Le souhait sincère de Lidelle (thème de Lidelle)»

« SP. Leçon d’Accord (thème d’Accord) »

«Dignité du prince (thème de Ocean Prince)»

Si vous n’avez pas encore essayé la dernière entrée, vous pouvez télécharger une démo à partir de l’eShop Switch au Japon. Pourquoi ne pas jeter un œil à notre examen du jeu également. Nous avons donné à la suite huit étoiles sur dix et avons dit qu’elle était tout aussi convaincante que la sortie originale.

Que pensez-vous de l’arrivée de Sonic à Puyo Puyo Tetris 2? Laissez un commentaire ci-dessous.