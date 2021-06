Sonic the Hedgehog fête son anniversaire avec Minecraft Pack

En dehors du contenu créé dans Dreams, cela pourrait bien être le meilleur jeu Sonic the Hedgehog depuis un certain temps. Un pack DLC charnu est sorti dans Minecraft, mettant en vedette le flou bleu emblématique et sa bande d’amis à fourrure. Présenté comme un «coureur 3D infini», le contenu vous verra sprinter à travers des interprétations distinctes de Green Hill Zone et Chemical Plant Zone.

À en juger par la bande-annonce, il y a aussi une zone centrale remplie de souvenirs, y compris un Chao Garden. Vous pouvez le récupérer sur le marché Minecraft dès maintenant, et également rechercher un élément gratuit de création de personnage à thème. Bonnes choses – faites-nous savoir dans la section commentaires si vous allez essayer.