Sonic the Hedgehog aura un nouveau jeu pour l’année 2022

Sonic The Hedgehog Flipper Colline Verte – Set de Jeu 9 pièces avec looping et Bumpers automatiques et Une Boule de Flipper avec Sonic

Piste de flipper modulable avec différentes options de construction Inclus : Une boule de flipper transparente avec Sonic à l’intérieur Basé sur le thème de la colline verte comme dans le jeu vidéo Le set de jeu a 2 ressorts pour propulser Sonic dans le niveau que tu as créé Collectionne toutes les boules de Sonic et fais-les faire la course dans le set de jeu flipper A partir de 3 ans et plus