Sonic the Hedgehog arrive dans chaque jeu pour son 30e anniversaire

Sonic the Hedgehog arrive à tous les principaux jeux de SEGA alors que la série célèbre son 30e anniversaire. En commençant par l’excellent titre des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, vous pourrez équiper votre personnage d’un costume Sonic complet, qui semble à peu près aussi ridicule que vous vous attendez. Nous adorons ça!

Puis, le 30 juillet, un pack complémentaire gratuit Two Point Hospital vous permettra d’habiller votre personnel médical en personnages de la série Sonic the Hedgehog, y compris Tails et Knuckles. Et enfin, si vous prévoyez de récupérer Lost Judgment sur PS5 et PS4 plus tard cette année, vous pourrez «profiter» du redoutable jeu de combat d’arcade Sonic the Fighters dans l’arcade du Club SEGA.

C’est un parcelle de Sonic, les amis!