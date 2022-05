Sonic the Hedgehog 3 s’inspirera du jeu solo de Shadow

Avec le succès des deux films d’action en direct de »Sonic l’hérisson », c’est clair que Paramount Pictures prévoit de continuer à étendre l’histoire du hérisson bleu sur grand écran, en veillant à ce qu’un univers cinématographique sonique vienne à l’avenir. Avec son troisième film déjà confirmé, nous pouvons savoir que l’intrigue du prochain film se concentrera sur Shadow, un personnage emblématique dans le monde des jeux Sonic.

Comme vous pouvez le voir dans la scène post-générique de » Sonic the Hedgehog 2 », le gouvernement a découvert une base secrète où » Project Shadow » était secrètement exécuté. Les fans des jeux reconnaîtront Shadow dès sa première apparition dans » Sonic Adventure 2 », comme l’ennemi juré de Sonic, étant tout le contraire du hérisson bleu.

Maintenant, avec l’ajout du personnage au film d’action en direct, les scénaristes Pat Casey Oui Josh Miller, ont déclaré quelle sera la trame de fond du personnage. « Le fait que Shadow va clairement être dans la franchise à l’avenir, je ne pense pas que cela donne quoi que ce soit de dire que nous aimerions incorporer des éléments de » Sonic Adventure 2 « et » Shadow the Hedgehog « , son solo spin-off », a déclaré l’écrivain, qui n’a pas précisé quelles parties des jeux seraient prises en compte dans la version cinématographique de l’anti-héros ou quand les fans peuvent s’attendre à le voir ensuite.

Vous pourriez également être intéressé par : Black Panther : Wakanda Forever, ce que l’on sait du design de Namor

Le jeu » Shadow the Hedgehog » est célèbre pour son thème sombre. Dans une tentative d’attirer un public plus large, le premier jeu solo de l’anti-héros comportait une histoire plus sombre, où nous pouvions voir le personnage principal équipé d’une variété d’armes à feu réalistes. De nombreux fans ont estimé qu’une histoire plus orientée vers les adultes ne correspondait pas tout à fait au reste de la franchise « Sonic the Hedgehog ».

Dans la suite du film Sonic, nous pouvons voir comment Shadow semble être à l’intérieur d’un tube à essai géant, ce qui implique qu’il est sur le point de révéler son pouvoir, c’est pourquoi beaucoup désignent Shadow comme le principal méchant de » Sonic the Hedgehog 3 ». Cependant, Paramount a actuellement de grands projets dans la franchise avec le personnage de Knuckles.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Winnie l’ourson Blood and Honey : distribution et de quoi il s’agit







Une série dérivée sortira prochainement sur Paramount+ avec l’échidné roux incarné par Idris Elbé. « Une chose que je savais après avoir terminé le film, c’est que les gens allaient adorer ce personnage », a expliqué Jeff Fowler. « Ils vont adorer qu’Idris joue ce personnage et ils vont absolument en vouloir plus de Knuckles. Donc, pour l’instant, l’accent est mis sur l’excitation des gens et sur leur envie de regarder la suite. Ensuite, nous continuerons avec la série. » .