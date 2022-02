Sonic the Hedgehog 3 officiellement lancé, la série dérivée de Knuckles est également en préparation

L’univers cinématographique de Sonic l’hérisson est de plus en plus étendu. Paramount a officiellement annoncé qu’un troisième Sonic l’hérisson Le film est en préparation avant la sortie prochaine de la suite en salles. Si cela ne suffisait pas, il a également été annoncé qu’une action en direct jointures la série est également en développement pour Paramount + avec Idris Elba reprenant le rôle dans lequel il exprimera pour la première fois Sonic le hérisson 2.

« Nous sommes ravis d’annoncer que le troisième film théâtral de Sonic et le premier live-action Sonique séries pour Paramount + sont activement développées « , a déclaré Haruki Satomi, PDG de Sega Corporation, par date limite. « Nous avons un partenariat remarquable avec Paramount, et nous sommes ravis de continuer à développer le Sonic l’hérisson franchise avec eux. 2022 s’annonce comme une année importante pour la franchise avec la sortie du deuxième film en avril, ainsi que Frontières sonores, le titre de jeu vidéo très attendu, à venir ces vacances. Sonic est apprécié des fans du monde entier depuis plus de 30 ans et nous sommes impatients de continuer à leur offrir des moments et des expériences mémorables pendant de nombreuses années à venir »,

Brian Robbins, président et chef de la direction de Paramount Pictures & Nickelodeon, a fait cette annonce lors de l’événement Viacom Investor de mardi. Robbins a noté : « Pendant plus de trois décennies, Sonic le hérisson L’univers de personnages vibrants et uniques a généré l’une des bases de fans les plus passionnées. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec SEGA, Neal Moritz et tous nos partenaires créatifs alors que nous explorons des moyens supplémentaires d’adapter de manière holistique le Sonic l’hérisson franchise sur toutes les plateformes et captiver son public fidèle à travers le monde.

« Le monde de Sonic l’hérisson capte l’imagination depuis des décennies, et nous sommes ravis de repousser les limites de ce dont cette franchise est capable avec des offres de classe mondiale à la fois sur grand écran et pour les fans de Sonic à la maison. Le ciel est vraiment la limite, et je suis immensément fier de participer à la création de nouveaux contenus Sonic pour les fans de longue date et de présenter Sonic à une nouvelle génération », a ajouté Moritz.

Sonic the Hedgehog 2 présentera Idris Elba en tant que Knuckles





Sonic le hérisson 2 ne sortira même pas en salles avant le 8 avril, donc cette nouvelle de la mise en développement de la suite des mois à l’avance est une bonne surprise. Paramount doit également être satisfait de la réponse des fans aux jointures dans les teasers et les bandes-annonces s’ils s’engagent maintenant à donner au personnage sa propre série dérivée. Idris Elba fera ses débuts en tant que Knuckles dans la suite à venir avec la voix off du jeu vidéo Colleen O’Shaugnessey reprenant le rôle de Tails.

Jeff Fowler dirige Sonic le hérisson 2 en utilisant un scénario de Pat Casey, Josh Miller et John Whittington. Avec Elba et O’Shaugnessey, le film met en vedette Ben Schwartz dans le rôle de Sonic the Hedgehog. Ont également joué Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally et Shemar Moore. Quoi qu’il arrive dans le film, attendez-vous à ce que les aventures de Sonic the Hedgehog – ainsi que de son nouvel ennemi Knuckles – se poursuivent dans un nouveau film et une série liée.





