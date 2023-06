Sonic the Hedgehog 3 commencera le tournage à Londres en août

Alors que les studios aiment merveille sont en train de se demander où aller ensuite, l’adaptation en direct des jeux vidéo classiques et modernes poursuit son impressionnante renaissance. Le Sonic l’hérisson les films se sont depuis révélés être un attrait magnétique pour les fans du monde entier, ainsi que pour ces anneaux dorés emblématiques. La prochaine suite cinématographique de la populaire franchise adaptée devrait reprendre là où le deuxième film s’est arrêté, et il s’avère que la production est déjà lancée. Selon un rapport de Production List, le tournage du film devrait commencer de l’autre côté de l’étang à Londres le 31 août.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU





En relation: Les personnages de Sonic the Hedgehog que nous voulons voir dans les futurs films

Le Sonic l’hérisson La franchise cinématographique est basée sur les jeux vidéo classiques du même nom développés par SEGA, mettant en vedette l’emblématique hérisson bleu lui-même et de nombreux autres personnages notables de la série. Jeff Fowler, qui a réalisé les deux premiers films, revient en fait aux commandes du troisième tandis que les producteurs incluront Neal H. Mortiz, Hajime Satomi, Toby Ascher, Tim Miller, Nan Morales et Toru Nakahara. John Whittington, Pat Casey et Josh Miller reviennent également pour écrire le scénario. Le casting du film n’est pas encore confirmé, mais jusqu’à présent, Ben Schwartz reprendra son rôle de Sonic, aux côtés de James Marsden dans Tom Wachowski, Idris Elba dans Knuckles et Colleen O’Shaughnessey dans Tails. Alors que l’archi-méchant Dr. Robotnik faisait face à une disparition apparemment permanente à la fin du film précédent, il n’a été ni confirmé ni nié si Jim Carrey reviendrait dans le rôle sous une forme ou une autre. Il aurait envisagé de se retirer complètement du cinéma, et Fowler a indiqué que le personnage ne serait pas refondu s’il choisissait de ne pas le faire.

La prémisse du film reste en grande partie secrète, mais elle reprendra très probablement là où le film précédent s’était arrêté, Sonic (Schwartz) ayant vaincu Robotnik (Carrey) et son dernier complot robotique qui a presque causé la destruction avec le Master Emerald. Après l’avoir récupéré avec succès, Knuckles (Elba) jure de protéger l’Emerald après avoir été trahi par Robotnik avec Sonic et Tails (O’Shaughnessey). Les scènes de générique faisaient allusion à l’introduction de Shadow the Hedgehog, il fera donc probablement une apparition dans le nouveau film.







La série Knuckles Spin-Off est également prévue

Image via Paramount

Comme si les films n’étaient pas assez grands pour les aventures ultra-rapides de Sonic, il s’avère qu’il y aura également une série dérivée mettant en vedette Knuckles, avec Idris Elba confirmé pour reprendre le rôle du projet supplémentaire. Les détails de l’intrigue sont rares jusqu’à présent, mais Knuckles formera apparemment le policier Wade Whipple (Adam Pally) du deuxième film pour devenir une sorte de guerrier. Tika Sumpter est également confirmée pour reprendre son rôle de Maddie pour la série, et d’autres stars incluent Edi Patterson, Julian Barratt, Scott Mescudi, Ellie Taylor et Game of Thrones ancien Rory McCahn. L’émission devrait être diffusée cette année sur la plateforme de streaming Paramount +.