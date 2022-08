Sonic the Hedgehog 3 arrive en salles en décembre 2024

Nous pouvons maintenant mettre une date sur le calendrier pour la sortie de Sonic le hérisson 3. Il a été annoncé précédemment qu’un troisième versement du Sonic l’hérisson La série de films était en développement, bien qu’il ne soit pas clair quand les fans pouvaient s’attendre à voir le long métrage. Un nouveau post partagé par l’officiel Sonique compte sur Twitter révèle maintenant que le threequel arrivera sur grand écran juste à temps pour Noël en 2024 avec une date de sortie fixée au 20 décembre de cette année.

C’est sans grande surprise qu’il a été annoncé qu’un troisième Sonic l’hérisson film se produisait. Le premier opus a été un grand succès lors de sa sortie en salles au début de 2020. La suite s’est encore mieux comportée, établissant le record du film de jeu vidéo le plus rentable aux États-Unis lors de sa sortie en avril de cette année. Comme les critiques étaient également pour la plupart positives et compte tenu de la façon dont une scène post-crédit a taquiné un troisième opus, les fans étaient heureux mais pas surpris lorsque la nouvelle a été officiellement annoncée.

« Nous sommes ravis d’annoncer que le troisième Sonique film théâtral et le premier live-action Sonique Les séries pour Paramount + sont activement développées « , a déclaré Haruki Satomi, PDG de Sega Corporation, dans un communiqué lorsque le threequel a été éclairé en février. « Nous avons un partenariat remarquable avec Paramount, et nous sommes ravis de continuer à développer le Sonic l’hérisson franchise avec eux. Sonic est apprécié des fans du monde entier depuis plus de 30 ans et nous sommes impatients de continuer à leur offrir des moments et des expériences mémorables pendant de nombreuses années à venir.

Le producteur Neal Moritz a ajouté : « Le monde de Sonic l’hérisson capte l’imagination depuis des décennies, et nous sommes ravis de repousser les limites de ce dont cette franchise est capable avec des offres de classe mondiale à la fois sur grand écran et pour Sonique supporters à la maison. Le ciel est vraiment la limite, et je suis immensément fier de participer à la création de nouveaux Sonique du contenu pour les fans de longue date ainsi que l’introduction de Sonic à une nouvelle génération. »

Une série dérivée de Knuckles est également en préparation

Via : Séga Sammy

Le monde de Sonic l’hérisson sera étendu au-delà du retour de la franchise sur grand écran en 2024. Il a également été révélé qu’une série dérivée est en cours de développement et se concentrera principalement sur Idris Elba’s Knuckles. Knuckles, un favori des fans de la franchise, a fait ses débuts dans Sonic le hérisson 2. Le réalisateur Jeff Fowler a taquiné l’avenir de la franchise dans une précédente interview avec DiscussingFilm.

« Une chose que je savais après avoir terminé le film, les gens vont adorer ce personnage », a déclaré Fowler à propos de Knuckles dans Sonique 2. « Ils vont adorer Idris jouer ce personnage et ils voudront absolument plus de Knuckles. »

Fowler a ajouté: « C’est un personnage tellement merveilleux qu’il y a tellement de façons différentes de faire [in the series] que les fans pourraient vraiment être excités.

Sonic le hérisson 3 sera présenté en salles le 20 décembre 2024.