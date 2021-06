Sonic the Hedgehog 2 Wraps, le réalisateur célèbre avec une dernière photo de tournage

Après trois décennies de collection de bagues pour Sega, Sonic l’hérisson a fait cette transition délicate vers le grand écran, défiant les chances de devenir non seulement un succès, mais aussi un record en tant que film de jeu vidéo le plus rentable au pays. Alors qu’il n’a pas tout à fait réussi à basculer Détective Pikachu dans les enjeux mondiaux, les critiques impressionnantes, le bénéfice brut et une performance brillamment barmy de Jim Carrey, il ne faisait aucun doute qu’une suite serait éclairée, et Paramount Pictures n’a pas déçu. Maintenant, quelques jours seulement après que le petit speedster bleu a célébré son 30e anniversaire, le tournage de Sonic le hérisson 2 est officiellement emballé.

Sonic le hérisson 2 a commencé à tourner en mars et ramène non seulement James Marsden, Jim Carrey et Sonic lui-même, mais ramène également ces autres icônes de Sonic, Tails et Knuckles. Les caméras terminées, le réalisateur Jeff Fowler a célébré l’étape importante du film en publiant une magnifique image sur son compte Twitter, en disant « C’est une enveloppe. Merci #Hawaii #Sonicmovie2 ». La première partie de la production a terminé le tournage à Vancouver en mai, mais s’est ensuite déplacée à Hawaï pour le dernier tour de tournage. Une fois tout cela terminé et les images dans la boîte, Fowler et son équipe peuvent passer à la post-production, ce qui inclura réellement l’intégration de Sonic and co dans le film via la magie CGI, car je ne pense pas que la version finale irait bien avec des remplaçants et des accessoires toujours dans les plans.

Alors que le tournage à Hawaï est censé fournir le décor de la maison de Knuckles The Echidna à Angel Island, le nouveau film présentera non seulement de nouveaux lieux, mais ramènera certains éléments familiers de la première sortie. Nous verrons Sonic vivre toujours avec Tom et Maddie Wachwoski, joué par Marsden et Tika Sumpter, après qu’on lui ait demandé de rester avec eux à la fin du premier film. Mais comme on pouvait s’y attendre, le petit bleu a des démangeaisons aux pieds et a hâte d’avoir un peu de liberté. Bientôt, Tom et Maddie partent en vacances, laissant Sonic seul s’attirer des ennuis. Ce problème se présente sous la forme du Dr Robotnik de Carrey, qui s’échappe de sa prison sur la planète Champignon et, avec l’aide de Knuckles, tente d’acquérir l’une des infâmes émeraudes du chaos. Cela signifie que Sonic, avec l’aide de Tails, doit avoir du pain sur la planche pour garder le puissant joyau hors des mains du savant fou.

Outre Marsden, Carrey, Sumpter et Ben Schwartz dans le rôle de Sonic, le film voit également le retour d’Adam Pally et Natasha Rothwell, tandis que Shemar Moore, de Esprits criminels gloire, rejoindra le casting dans un rôle non divulgué. Le casting de Knuckles n’a pas été annoncé, mais Colleen O’Shaughnessey devrait exprimer Tails, après avoir prouvé le personnage avec une voix dans l’apparition du camée du premier film et dans le Sonic l’hérisson jeux vidéo depuis 2014.

Pour l’instant, on peut s’attendre à voir Sonic le hérisson 2 dépêchez-vous dans les salles le 8 avril, où il affronte le Bullet Train au son tout aussi rapide de Brad Pitt. Qui gagnera cette bataille de vitesse est à deviner, mais une suite qui promet de donner plus que son prédécesseur est toujours un succès infaillible, il semble donc que même la puissance vedette de Pitt ne suffira peut-être pas à empêcher Sonic de sortir victorieux dans ce match.

