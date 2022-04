Sonic the Hedgehog 2 Vers 69 millions de Frappe € Week-end d’ouverture

Sonic le hérisson 2 monte en flèche au numéro un dans le tableau du box-office pour le week-end lors de sa sortie nationale et devrait prendre fin le week-end à la hausse de 67 millions €. La suite de la première grande sortie de l’écran de Sonic, qui a fourni l’un des derniers films à succès devant être libérés avant la pandémie Covid a fermé un grand nombre de salles de cinéma du monde, est devenu l’un des rares films à avoir été publié récemment qui a réussi à ouvrir avec un week-end plus grand que son prédécesseur pré-pandémique.

Sonic l’hérisson a époustouflé toutes les attentes lors de sa sortie en 2020, en particulier compte tenu des problèmes initiaux liés à la conception du personnage principal qui ont conduit à de nombreuses retouches sur le film avant sa sortie. Maintenant, il ressemble Sonic le hérisson 2 est sur le point de faire la même chose avec un week-end d’ouverture d’environ 10 millions de dollars de plus que le premier film, ce qui le placerait sur la bonne voie pour devenir le film de jeu vidéo le plus rentable de tous les temps au pays.

Sonique 2 voit le retour de James Marsden, Jim Carrey, Tika Sumpter et Ben Schwartz en tant que voix de Sonic, ainsi que l’ajout d’Idris Elba et Colleen O’Shaughnessey en tant que Knuckles et Tails respectivement. Cette fois-ci, Sonic et ses amis doivent affronter le Dr Robotnik et sa cohorte Knuckles alors qu’il tente d’exploiter le pouvoir de la Master Emerald et de l’utiliser pour conquérir le monde. Avec les rebondissements et les frissons habituels, il est très évident qu’il y a beaucoup d’amour pour le speedster bleu, et la performance d’ouverture a clairement montré pourquoi un troisième film et des retombées sont déjà en développement.

Sonic The Hedgehog 2 a déjà été un succès international





Sonic le hérisson 2 a ouvert le week-end dernier sur 31 marchés, dont le Royaume-Uni, et a pris plus de 26 millions de dollars. Si les projections actuelles pour ce week-end s’avèrent correctes, cela place l’ouverture mondiale combinée du film à un peu moins de 100 millions de dollars, ce que très peu de films post-pandémiques ont réussi à réaliser.

Une suite est déjà en production, bien que les récentes discussions de Jim Carrey sur sa retraite aient mis en doute son retour pour la suite. Les producteurs du film ont clairement indiqué qu’ils pensaient qu’il serait de retour Sonique 3 à condition qu’ils livrent un script assez bon. Dans le cas où Carrey ne reviendrait pas, le rôle de Robotnik ne serait pas refondu.

En plus de la deuxième suite, Paramount a également annoncé qu’une série dérivée centrée sur Knuckles se dirigera vers leur plate-forme Paramount +, Idris Elba revenant pour fournir à nouveau la voix de l’échidné. Bien qu’il n’y ait pas d’autres détails actuellement disponibles sur la série ou sur les autres personnages du monde de Sonic qui pourraient apparaître dans la nouvelle émission, il ne fait aucun doute que ce sera un autre ajout populaire à la franchise lorsqu’elle rejoindra Paramount + vers l’année prochaine.

Sonic le hérisson 2 joue maintenant dans les cinémas du monde entier.





