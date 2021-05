Sonic the Hedgehog 2 termine le tournage alors que le réalisateur partage une photo d’adieu

Le tournage s’est terminé sur la suite du prochain film de jeu vidéo, Sonic le hérisson 2, avec le réalisateur Jeff Fowler sur les réseaux sociaux pour remercier la distribution et l’équipe, ainsi que pour révéler qu’au moins une partie du film se déroulera sur la planète Mushroom. Malgré quelques revers créatifs majeurs, le premier Sonic l’hérisson a émergé comme un énorme succès l’année dernière, avec le public ravi de revenir dans le monde à grande vitesse du hérisson bleu bien-aimé.

C’est un film à Vancouver! Merci à tous les acteurs / équipes incroyables de cette ville … tant de talents incroyables qui aident à faire # SonicMovie2 vraiment spécial (et alerte spoiler … EPIC!)

???????????? pic.twitter.com/lCNqdzpa8R – Jeff Fowler (@fowltown) 13 mai 2021

Aux côtés du réalisateur Jeff Fowler, Sonic le hérisson 2 ramènera également Ben Schwartz en tant que voix de Sonic the Hedgehog, aux côtés de Jim Carrey en tant que Dr Robotnik, et James Marsden en tant que Tom Wachowski et Tika Sumpter en tant que sa femme, Maddie. Le premier film trouve l’icône du hérisson et du jeu vidéo ultra-rapide de couleur bleue alors qu’il tente de naviguer dans les complexités de la vie sur Terre avec son nouveau meilleur ami – un humain nommé Tom Wachowski. Ils doivent bientôt unir leurs forces pour empêcher le diabolique Dr Robotnik de capturer Sonic et d’utiliser ses pouvoirs pour dominer le monde.

On ne sait pas encore grand-chose sur la direction de Sonic le hérisson 2, mais il a été révélé que la suite présentera un certain nombre de jeux vidéo favoris, y compris le fidèle acolyte de Sonic, Tails, et l’échidné rouge super puissant, Knuckles. La fin du premier film indiquait déjà où les choses pourraient aller, donnant au public un aperçu de Tails dans une scène post-crédits.

Des sources ont depuis affirmé que Knuckles figurera fortement dans la suite, avec des rapports affirmant qu’il aura un « rôle pertinent » dans le suivi et que l’apparence du personnage « sera plus grande qu’un camée ». Il a également été rapporté que Knuckles « restera fidèle à son incarnation de jeu vidéo », ce qui signifie qu’il pourra à la fois glisser et escalader les murs comme dans le jeu vidéo. Sa personnalité a été décrite comme «sérieuse par nature, mais parfois crédule». Les fans ont eu une idée de ce à quoi le personnage ressemblera probablement dans le film, grâce à une statue de l’Échidné rouge récemment repérée sur le plateau.

Aucun acteur n’a encore été confirmé comme étant la voix de Tails and Knuckles, mais des rumeurs récentes ont affirmé que Aquaman La star Jason Momoa s’est vu offrir le rôle des Knuckles, Paramount ayant apparemment mis la balle « dans son camp ».

Fowler a déjà exprimé son enthousiasme à l’idée de pouvoir amener plus de personnages dans la mêlée, ayant maintenant établi le rival central entre Sonic et le Dr Robotnik de Jim Carrey. « Pour ce premier film, nous regardions simplement le match de 1991 et voyions juste où tout a commencé et restons simples », a expliqué Fowler. « Essayez vraiment de clouer Sonic et Robotnik et installez simplement leur rivalité parce que vous ne le faites pas … Je veux dire, j’adore … installez Sonic et racontez-lui juste un peu une histoire d’origine avec lui, et faites-le d’une manière qui fasse vraiment tomber tout le monde amoureux de lui en tant que personnage et en veut simplement plus. Et puis, si tout cela va eh bien, alors nous pouvons en quelque sorte l’ouvrir et faire entrer certains de ces autres personnages que les fans connaissent et aiment. Et oui, je veux dire, personne n’est plus excité que moi d’avoir cette opportunité. «

Sonic le hérisson 2 devrait sortir aux États-Unis le 8 avril 2022 par Paramount Pictures. Cela nous vient de Compte Twitter de Jeff Fowler.

Sujets: Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog