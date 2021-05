‘Sonic the Hedgehog 2’ termine enfin le tournage

Dans une année où la norme habituelle était les retards et les annulations constants liés au monde du divertissement, 2020 a également réussi à avoir de gros succès au box-office dans ses premiers mois, le plus surprenant de tous étant «Sonic the Hedgehog», la famille – un film d’action-aventure coupé qui est devenu un favori instantané du public.

Le hérisson bleu rapide de Sega parviendrait à surmonter le rejet initial des fans pour la première apparition présentée dans ses bandes-annonces, et ses chiffres impressionnants au box-office confirmeraient bientôt une suite de son réalisateur, Jeff Fowler, qui a officiellement annoncé la fin du tournage. .

C’est un film à Vancouver! Merci à tous les acteurs / équipes incroyables de cette ville … tant de talents incroyables qui aident à faire # SonicMovie2 vraiment spécial (et alerte spoiler … EPIC!)

pic.twitter.com/lCNqdzpa8R – Jeff Fowler (@fowltown)

13 mai 2021





Fowler a profité de son compte Twitter pour révéler une photo de lui-même sur le tournage de la nouvelle aventure de « Sonic the Hedgehog », révélant un petit aperçu de ce qui semble être « Mushroom Planet », annonçant que le tournage de la bande Ils ont déjà conclu dans la ville de Vancouver, Canada, en remerciant leur équipe et le casting du film.

Ben Schwartz répétera son travail en tant que voix de Sonic, accompagné à nouveau par Jim Carrey, James Marsden et Tika Sumpter. Des rapports précédents indiquent que Knuckles and Tails, personnages importants de la franchise de jeux vidéo, aura un rôle crucial dans l’intrigue du film, ce qui a déjà été prévu par son réalisateur.

L’année dernière, Jeff Fowler a déclaré à Comicbook.com que son intention était d’adapter les parties centrales de l’histoire générale de Sonic the Hedgehog dans les jeux vidéo afin que plus tard, il puisse ajouter des éléments plus profonds et des personnages secondaires de la saga interactive, c’est pourquoi il a décidé seulement introduisez Sonic dans le premier opus.

« Il y a beaucoup de grands personnages dans l’univers de Sonic, mais le plus important est de le préparer et de parler un peu de son origine avec lui et de le faire d’une manière qui fait vraiment que tout le monde tombe amoureux de lui en tant que personnage et aspire à plus », commenta-t-il. Fowler. « Sonic the Hedgehog » a une date de sortie prévue pour le 7 avril 2022.