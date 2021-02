Sonic the Hedgehog 2 Star promet un scénario génial et dit que le tournage commence bientôt

On ne sait pas encore grand-chose sur la suite du jeu vidéo à venir Sonic le hérisson 2 mais l’acteur de retour Ben Schwartz a lu le scénario et le décrit comme « génial ». Production sur le Sonic l’hérisson le suivi devrait commencer bientôt, bien que les talents de Schwartz en tant que voix du rongeur épineux titulaire ne soient pas encore nécessaires.

« Je sais que la suite se passe, et ils vont bientôt commencer le tournage. Mais comme je suis la voix derrière un haut-parleur, je ne connais pas de dates exactes ou quoi que ce soit du genre. script et c’est génial. «

Bien que Ben Schwartz prétend ne pas savoir exactement quand sa voix sera nécessaire, ce sera probablement bientôt, le film entrant en production dès le mois prochain. Amener Sonic à l’écran est un processus collaboratif qui nécessite l’ensemble du casting, ce qui signifie que Schwartz n’attendra pas trop longtemps avant de revenir en tant que célèbre personnage de Sega.

«Parfois, je lis, comme pour le premier, nous avons fait une grande table lue à l’avance. Et, donc nous faisons un peu de ça et ensuite j’enregistre un tas de mes lignes à l’avance afin qu’ils puissent jouer avec. Mais c’est moi. ça le voit à l’écran et je peux jouer avec ce qu’ils ont filmé. Alors, je peux vraiment jouer avec ça. «