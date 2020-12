« Sonic The Hedgehog 2 » pourrait inclure Knuckles The Echidna

Alors que les détails de production sur le prochain « Sonic The Hedgehog 2 » commencent à sortir, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles la suite comprendra absolument jointures l’Echidna, l’un des personnages secondaires les plus populaires du la franchise.

Compte tenu de ce que le réalisateur Jeff Fowler a déjà dit, et que Tails occupe une place élevée sur le stinger post-crédits du film original, Knuckles semble être le genre de progression naturelle au-delà de cela.

Selon Illuminerdi, bien que beaucoup aient pu supposer que Knuckles avait un camée comme Tails, a en fait un rôle plus important dans la suite que cela. Selon le site, qui avait raison dans le passé, ce Knuckles est similaire à son homologue. de jeux video et peut être glisser et escalader des murs.

Le deuxième film de « Sonic l’hérisson » est prévue pour la première le 8 avril 2022.

« Sonic l’hérisson », le film original, est maintenant disponible à l’achat en vidéo domestique, en numérique, ainsi qu’en Blu-ray, DVD et 4K Ultra HD.