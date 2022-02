Sonic the Hedgehog 2 montre une affiche promotionnelle avec un casting complet

La suite tant attendue de l’adaptation réussie en direct de l’une des franchises de jeux vidéo classiques est sur le point d’arriver. A moins de deux mois de la fin »Sonic le hérisson 2 », Films primordiaux a révélé l’affiche promotionnelle de ce nouveau film, où l’on peut voir l’ensemble du casting principal, ainsi que les personnages vedettes de Sonic, Tails et Knuckles prêts à passer à l’action.

La nouvelle image montre le même thème que le premier film, avec l’anneau classique des jeux Sonic entourant chacun des personnages, où l’on peut voir James Marsden qui joue Tom Wachowski dans le film, Tika Sumpter qui joue le partenaire de Tom, Maddie. Au-dessus de tous, nous voyons Jim Carreyjouant à nouveau au Docteur Robotnik, cette fois dans une version plus proche de celle que l’on voit dans les jeux, avec la moustache géante classique avec laquelle on le voit dans les jeux.

Cette affiche fait référence à la rivalité que Sonic et Knuckles auront dans le film, avec l’affiche divisée avec la couleur bleu et rouge au milieu, ainsi que les deux face à face pour le »Master Emerald » , une émeraude qu’il possède un pouvoir hors du commun et que la tribu des Knuckles s’est chargée de protéger de génération en génération.

Le célèbre avion de Tails, « The Tornado », que nous avons vu en action dans des bandes-annonces récentes, est également montré en arrière-plan. En arrière-plan se trouve le temple de la Master Emerald, qui dans les jeux Sonic classiques se trouve en ruines dans le ciel, à l’abri de tout danger, alors peut-être pouvons-nous nous attendre à voir cette zone du jeu adaptée au film.

Le premier film, sorti juste avant la pandémie en février 2020, a été un énorme succès pour Paramount, épatant le public et les critiques avec son ton absurdement drôle, ses personnages et son soin surprenant à présenter une bonne adaptation de Sonic. Cette suite semble être plus ou moins la même et, avec l’introduction de personnages préférés des fans comme Knuckles et Tails.

Le film réalisé par Jeff Fowler prévoit d’ouvrir dans toutes les salles le 8 avril 2022.