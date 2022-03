Sonic the Hedgehog 2 est le premier pas vers un univers partagé

Les univers cinématographiques partagés ont décollé au cours de la dernière décennie grâce au succès du MCU, et maintenant Paramount Pictures et Sonic l’hérisson vouloir entrer dans le jeu. Parlant avec EuroGamer, Sonic le hérisson 2 les producteurs Toby Ascher, Neal H. Moritz et le PDG de Sega Haruki Satomi ont révélé que la suite à venir est la première étape vers un univers partagé Sonic. Ascher a commencé par dire…

« Nous créons un univers cinématographique Sonic, nous savions donc que nous allions ajouter des personnages, comme Tails et Knuckles ; nouveau dans les films mais apprécié des joueurs du monde entier.

Moritz a ensuite ajouté que l’ajout de Tails et Knuckles à la procédure n’est que le début, avec des plans en place pour étendre le monde de Sonic beaucoup, beaucoup plus loin.

« [Sonic 1] a été une expérience formidable pour nous en tant que cinéastes et en tant que cinéphiles. Maintenant, nous sommes encore plus enthousiastes à l’idée d’étendre ce monde, en ajoutant de nouveaux personnages, des mondes plus grands, un nouveau voyage incroyable, et plus d’action et d’aventure. Il y a tellement d’endroits où nous pouvons aller avec Sonic.

Le PDG de Sega, Haruki Satomi, a ensuite salué la relation continue avec Paramount Pictures et a exprimé son enthousiasme à l’idée de poursuivre la franchise et de se lancer dans un univers partagé.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Nous avons un partenariat remarquable avec Paramount et nous sommes ravis de continuer à développer la franchise Sonic the Hedgehog avec eux. »

Sonic le hérisson 2 le lancement d’un univers partagé ne devrait pas être une trop grande surprise, cette approche du cinéma en franchise s’avérant désormais extrêmement réussie. Avec le MCU qui gagne constamment beaucoup d’argent grâce à chaque versement de la franchise étant essentiellement une pièce de puzzle qui doit être vue pour bien comprendre l’ensemble du tableau, il est logique que Paramount et Sega veuillent une part du milliard de dollars. tarte.

Avec Sonic le hérisson 2 introduisant de nouveaux personnages et mondes, et avec un troisième film et une série dérivée de Knuckles déjà confirmés, le studio s’est clairement engagé à tirer le meilleur parti de la marque. Est-ce qu’un Sonic l’hérisson Shared Universe voit-il vraiment de tels résultats, cependant ? Seul le temps nous le dira.





Sonic the Hedgehog 2 devrait sortir le mois prochain





Studios Paramount Pictures

Sonic le hérisson 2 reprend de près après les événements de la première sortie, Sonic étant déterminé à faire sa marque en tant que héros et décidant de rester à Green Hills pendant que Tom et Maddie se rendent à Hawaï pour le mariage de sa sœur Rachel. Lorsque le docteur Eggman revient de la planète champignon à la recherche de la Master Emerald pour conquérir le monde et se venger de Sonic avec l’aide de Knuckles the Echidna, Sonic et son nouvel ami Miles « Tails » Prower se mettent en quête de l’émeraude avant qu’elle ne tombe entre de mauvaises mains. Jusqu’à présent, les critiques ont félicité la suite du jeu vidéo pour « offrir le même mélange de plaisir familial frénétique et de rythmes nostalgiques » que le premier film.

Réalisé par Jeff Fowler et mettant en vedette Ben Schwartz en tant que voix de Sonic the Hedgehog, aux côtés d’un casting de soutien qui comprend James Marsden, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally, Shemar Moore, Colleen O’Shaughnessey, Idris Elba et Jim Carrey, Sonic le hérisson 2 est prévu pour une sortie en salles aux États-Unis le 8 avril 2022, par Paramount Pictures en association avec Sega Sammy Group.









Richard Williams répond à l’attaque de Will Smith contre Chris Rock aux Oscars

Lire la suite





A propos de l’auteur