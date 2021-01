Sonic the Hedgehog 2 entrera en production ce printemps

Il s’avère que Paramount Pictures ne perd pas de temps à obtenir Sonic le hérisson 2 en production. Selon l’actrice Tika Sumpter, qui devrait revenir pour la suite, le tournage devrait commencer dans quelques mois seulement en mars. Cela signifie que, malgré tout ce qui a fonctionné contre l’industrie au cours de la dernière année, le film sera tourné un peu plus d’un an après les premières sorties en salles. C’est assez remarquable, tout bien considéré.

Tika Sumpter était une grande partie de Sonic the Hedgehog, jouant le rôle de Maddie. Le personnage reviendra pour la suite, qui a été officiellement confirmée par le studio en mai de l’année dernière. Lors d’une récente apparition sur Vivre avec Kelly et Ryan, Sumpter expliquait que sa fille était une grande fan de Sonic, tout en révélant que Sonic le hérisson 2 débutera en mars. Voici ce qu’elle avait à dire à ce sujet.

« [My Daughter] est visiblement obsédée par Sonic, elle m’a dit qu’elle voulait rencontrer Sonic. Et je vais, ‘Eh bien, c’est un problème’ [laughs]. Elle est très enthousiasmée par Sonic 2, que je suis sur le point de commencer en mars. Je suis donc ravi que nous tournions à Hawaï et à Vancouver. Mais c’est un énorme succès dans ma maison. «

Il s’avère que Sonic the Hedgehog a également été un grand succès à l’extérieur de sa maison. Le film, basé sur la populaire franchise de jeux vidéo du même nom de Sega, est sorti en février 2020. Il a réussi à obtenir une diffusion décente dans les théâtres avant que beaucoup d’entre eux ne commencent à fermer pour des problèmes de santé et de sécurité. Même avec sa course au box-office écourtée, le film a rapporté 304 millions de dollars vraiment solides dans le monde. Il a également eu une bonne course en tant que titre de location avant de se diriger vers la vidéo domestique.

Les détails de l’intrigue pour le suivi sont en grande partie gardés secrets pour la suite. Bien que nous sachions que d’autres personnages des jeux vidéo, tels que Tails et Knuckles, auront de grands rôles. James Marsden devrait également reprendre son rôle de Tom, avec Ben Schwartz revenant en tant que voix de Sonic. Jeff Fowler devrait également revenir à la présidence du directeur. Pat Casey et Josh Miller sont prêts à écrire le scénario, avec Dead Pool réalisateur Tim Miller à nouveau à bord en tant que producteur exécutif. Paramount a travaillé pour garder une grande partie de l’équipe créative principale à bord. Il n’est pas non plus improbable que Jim Carrey revienne en tant que Dr Robotnik.

De nombreuses productions hollywoodiennes ont eu du mal à démarrer, étant donné les conditions actuelles. Mais les choses semblent bien avancer sur ce front. Paramount espère sans aucun doute qu’ils pourront avoir la suite prête au moment où les théâtres seront de nouveau opérationnels à des niveaux normaux. Sonic le hérisson 2 n’a pas encore de date de sortie fixée. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails sur la suite seront disponibles. Vous pouvez consulter le clip d’interview de la chaîne YouTube Live With Kelly et Ryan.

Sujets: Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog