Sonic The Hedgehog 2 canaux The Matrix dans un nouveau teaser

Il n’y a rien de tel que de sauter sur une tendance ou un peu de battage publicitaire pour promouvoir un film, et pendant que tous les regards sont tournés vers ce Noël Spider-Man : Pas de chemin à la maison et Les résurrections matricielles, il semble que quelqu’un tente de se mêler de l’acte en sautant sur La matrice train en marche avec un petit hommage effronté. Sonic le hérisson 2 accélère dans les cinémas l’année prochaine, et avec la première bande-annonce qui vient d’arriver plus tôt ce mois-ci, on pourrait penser que l’équipe promotionnelle du film se creuserait la tête sur la façon de rivaliser avec les deux plus grands films de 2021, mais il semble qu’à la place, ils ont tout fait pour rejoindre le battage médiatique actuel entourant la sortie du retour tardif de Keanu Reeves à La matrice.

Le dernier teaser de l’équipe Sonic imite le code vert sur fond noir qui est devenu synonyme de la franchise à succès de Wachowski, mais avec les symboles et les lettres désormais emblématiques, il y a tout un tas de petits anneaux verts et blancs qui s’effacent pour révéler le contour de notre héros bleu. On nous donne alors un choix quasi multivers, de choisir la plume rouge ou la plume bleue, comme si dans un autre univers cela remplaçait le choix de Neo de prendre la pilule rouge ou la pilule bleue. Comme un peu de marketing, le tout a été chronométré comme par magie et quelqu’un doit s’incliner.

Bien sûr, comme il s’agit de Sonic, les couleurs sont liées aux piquants du hérisson en titre et de son ennemi juré Knuckles, qui fourniront un muscle d’apparence coriace aux tentatives du Dr Robotnic de conquérir le monde en exploitant la puissance du Master Emerald. . Alors que le film est mis en place avec le couple comme ennemis, les fans des jeux vidéo s’attendront sans aucun doute à ce que l’échidné rouge change d’allégeance d’ici la fin du film, mais pour l’instant, il est toujours amusant de demander au question de quel côté seriez-vous?





Sonic le hérisson 2 voit le retour des acteurs du film original qui est devenu un énorme succès comme l’une des dernières sorties cinématographiques de 2020 avant l’arrivée de la pandémie de Covid en 2020. Gagnant des critiques raisonnablement positives de la part des critiques et un score d’audience solide, les 300 millions de dollars -Le film à succès a réussi à éviter l’échec certain ponctuel que de nombreuses adaptations de jeux vidéo ont subi au fil des ans. Cependant, avec des films et des séries télévisées récents et à venir semblant avoir enfin trouvé comment proposer une adaptation décente d’un concept de jeu vidéo, Sonic est probablement arrivé juste au bon moment pour avoir un premier impact dans les cinémas et dans les foyers pendant les fermetures qui suivi peu après sa sortie.

Ben Schwartz est de retour pour exprimer Sonic pour la deuxième fois, cette fois-ci étant rejoint par Idris Elba en tant que voix de Knuckles, et Colleen O’Shaughnessey qui exprime cet autre Miles « Tails » Prower, un favori des fans. La distribution humaine est composée de Jim Carrey, de retour pour incarner le diabolique Dr Robotnik, James Marsden, Tika Sumpter, Adam Pally, Shemar Moore et Natasha Rothwell. Sonic le hérisson 2 arrive au cinéma le 8 avril 2022.









