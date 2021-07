Sonic se précipite dans l’hôpital Two Point sur PS4 aujourd’hui avec des costumes et des décorations gratuits

Sonic the Hedgehog fête ses 30 ans cette année, et quelle meilleure façon de marquer l’occasion qu’en la passant à l’hôpital ? C’est peut-être l’anniversaire du flou bleu, mais ce sont les fans de SEGA qui reçoivent un cadeau. Aujourd’hui, Two Point Hospital a été mis à jour avec un tas de goodies sur le thème de Sonic, et ils sont disponibles gratuitement dès maintenant.

Une mise à jour du jeu sur PlayStation 4 apportera le contenu au jeu, ajoutant quatre costumes sur le thème de Sonic, Tails, Knuckles et Amy, ainsi que d’autres pansements pour votre hôpital personnalisé. Il y a toutes sortes de choses avec lesquelles vous pouvez décorer vos salles d’attente et vos chirurgies, y compris une grande statue Sonic, des bagues, des palmiers, des sols, etc.

Dans d’autres nouvelles de l’anniversaire de Sonic, Sonic Colors: Ultimate est un remasterisation HD du jeu Wii bien-aimé pour PS4, qui sortira dans quelques semaines. Pendant ce temps, une mystérieuse nouvelle entrée dans la franchise est en cours de développement, prévue pour l’année prochaine. Allez-vous vérifier l’équipement de l’hôpital Two Point de Sonic? Faites tourner le tableau de bord dans la section des commentaires ci-dessous.