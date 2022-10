Sonic Prime, série animée Netflix : une nouvelle bande-annonce montre Tails and Knuckles

le service de streaming Netflix vient de révéler une deuxième bande-annonce pour »Premier sonique », la nouvelle série animée du hérisson bleu créée par séga, »Sonic l’hérisson ». Dans la nouvelle bande-annonce, nous pouvons voir le personnage principal dans une bataille contre le Dr Eggman, le principal méchant de tous ses jeux.

L’aperçu nous montre pour la première fois des versions de divers alliés de Sonic, notamment Miles » Tails » Prower, Knuckles the Echidna, Amy Rose et Rouge the Bat. L’histoire de « Sonic Prime » aura comme intrigue principale le prisme du paradoxe, qui, une fois détruit, envoie Sonic dans une réalité alternative où il devra s’allier avec d’autres versions de ses amis.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Henry Cavill quittera la série The Witcher avec Liam Hemsworth le remplaçant







« Dans Sonic Prime, les aventures pleines d’action de Sonic the Hedgehog s’emballent lorsqu’une rencontre avec le Dr Eggman se traduit par un événement littéral bouleversant l’univers », lit-on dans le synopsis officiel de la prochaine série animée.

« Désespéré de reconstruire sa réalité principale et de sauver ses anciens amis, Sonic parcourt le Shatterverse, découvrant des mondes étranges et recrutant de nouveaux amis dans une aventure épique unique dans une vie ! »

La série est animée par le studio de Vancouver, WildBrainétant la première grande série Sonic depuis la première de » Sonic Boom » en 2014, annulée en 2017. Depuis lors, le hérisson bleu a eu une grande participation au cinéma, avec » Sonic the Hedgehog » en première en 2020 , avec une suite arrivant plus tôt cette année.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Fallout, une série Prime Video, montre la première image officielle

Pour l’instant, le troisième opus du film » Sonic the Hedgehog » a déjà été confirmé. De plus, la plateforme Paramount+ proposera une série centrée sur Knuckles, qui n’a pas encore de date de sortie.

Sonic fonctionnera également sur les consoles et les PC de tous les joueurs, car »frontières sonores », le nouveau jeu vidéo hérisson, sortira le 8 novembre, disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5Xbox One, Xbox série X|SNintendo Switch et PC.

» Sonic Prime » arrivera sur Netflix le 15 décembre.