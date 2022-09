Sonic Prime, série animée Netflix : bande-annonce et date de sortie

Netflix a dévoilé la première bande-annonce de »Premier sonique », une nouvelle série animée en 3D du populaire hérisson appartenant à SEGA. La série suivra Sonic et ses amis dans une aventure à travers le multivers alors que le flash bleu tente de réparer la réalité après avoir accidentellement fragmenté chacune des différentes réalités de l’univers.

Bien que cette première bande-annonce ne révèle pas grand-chose sur l’intrigue de »Sonic Prime », il semble que la série promette d’avoir une relation étroite avec les jeux vidéo Sonic, avec cette première bande-annonce se déroulant à Green Hill, la première zone de ​​le classique » Sonic the Hedgehog ». Nous pourrons également revoir le Dr Robotnik en tant que méchant principal, face à Sonic dans un autre robot géant.

Le synopsis de la série révèle que cette fois, la bataille des deux rivaux provoquera l’effondrement de la réalité, emmenant Sonic dans le Shatterverse, un endroit où toutes les dimensions entrent en collision. « Sonic Prime » mettra en vedette la participation d’autres personnages secondaires de la franchise Sonic, pouvant voir dans cet aperçu Shadow, le rival hérisson noir et ami de Sonic qui n’est pas tenté d’abattre ses ennemis.

Dans la bande-annonce, vous pouvez également voir Big the Cat et Froggy, qui seront en quelque sorte impliqués dans l’histoire de la série. Avec le Shatterverse comme objectif principal, « Sonic Prime » ouvrira probablement la porte à l’apparition de l’ensemble des personnages de Sonic à un moment donné de la série.

Produit par SEGA WildBrain Oui Marza, la première saison de »Sonic Prime » comporte un épisode spécial de 40 minutes, suivi de sept épisodes de 20 minutes chacun. La série fera ses débuts sur Netflix à l’hiver 2022.

Bien que » Sonic Prime » n’ait pas la même continuité que les films d’action en direct, cela occupera les fans pendant qu’ils attendent »Sonic le hérisson 3 », qui sortira le 20 décembre 2024.