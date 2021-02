Sonic Prime est le nom de la série animée Netflix du hérisson

Sonic the Hedgehog a eu de nombreux spectacles en plus de tous ses jeux vidéo, et il semble qu’il en doit un autre. Netflix a initialement mentionné une nouvelle série de dessins animés mettant en vedette la mascotte de SEGA en décembre avant de la brosser rapidement sous le tapis. Maintenant, cependant, il semble que le service de streaming soit prêt à dévoiler officiellement l’émission. Son nom est Sonic Prime.

Oui c’est vrai! Sonic the Hedgehog, l’icône légendaire du jeu vidéo de SEGA, jouera dans une nouvelle série animée en 3D de @SEGA, @WildBrainStudio et @ManOfActionEnt première sur Netflix en 2022. pic.twitter.com/ydJto8c8i8– NX (@NXOnNetflix) 1 février 2021

Comme mentionné dans le tweet, cette nouvelle émission fera ses débuts l’année prochaine. Selon Game Informer, Sonic Prime durera au moins 24 épisodes et s’adresse aux « enfants, aux familles et aux fans de longue date ». La série couvrirait un multi-verset que Sonic sauvera inévitablement, mais apparemment, le personnage s’attaquera à « la découverte de soi et la rédemption ». Une autre difficulté à cela est que l’acteur vocal de longue date de Sonic, Roger Craig Smith, vient de quitter le rôle, ce qui signifie que le hérisson aura une nouvelle voix dans Premier.

Très bien alors. Nous avons beaucoup d’attente avant de savoir si cela est bon, mais que pensez-vous Sonic Prime jusqu’ici? Êtes-vous prêt à vous gaver du nouveau spectacle en 2022? Prenez ces anneaux dans la section commentaires ci-dessous.