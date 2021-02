Sonic Prime est la nouvelle série Sonic sur Netflix pour 2022

L’annonce de la série Sonic sur Netflix est enfin faite. Il sera en CGI et il arrivera l’année prochaine.

Il a été difficile de connaître les détails officiels du nouveau hérisson bleu SEGA. Et bien qu’il arrivera un peu plus tard que prévu, au moins nous avons une annonce officielle du nouveau Série Sonic sur Netflix. Son nom: Sonic Prime. Et sa date de sortie … enfin en 2022.

On dit que c’est un peu retardé que prévu car cette année où nous sommes, le 30e anniversaire de la mascotte de l’entreprise est célébré. Donc, ni le film ni la série n’arriveront à temps. Et il reste à voir si nous aurons un nouveau jeu (et décent) lors de cette célébration. Mais au moins, il y a quelque chose.

La publicité a été divulguée par Netflix lui-même il y a peu de temps … ou bien, c’était peut-être plus une stratégie publicitaire. Mais la vérité et la vérité sont que l’eau sonnait depuis longtemps. Maintenant, au moins, nous avons le logo et une date officielle. Malheureusement, c’est la seule chose au-delà de savoir que ce sera une «série familiale». Bien que oui, cela ne laissera pas non plus de côté les fans de Sonic.

Oui c’est vrai! Sonic the Hedgehog, l’icône légendaire du jeu vidéo de SEGA, jouera dans une nouvelle série animée en 3D de @SEGA, @WildBrainStudio et @ManOfActionEnt première sur Netflix en 2022. pic.twitter.com/ydJto8c8i8 – NX (@NXOnNetflix) 1 février 2021

Heureusement pour tout le monde, il faut admettre que bien que les jeux de hérisson aient connu de nombreux hauts et bas, la série a toujours suivi un style qui a fini par être apprécié. Même Sonic Boom, dont les jeux ont été si largement critiqués, a fini par avoir un succès auquel ils ne s’attendaient pas eux-mêmes.

La même chose s’est produite avec Sonic Mania Adventures qui, bien qu’il ne s’agisse pas exactement d’un format série comme Sonic X ou Sonic Boon, a réalisé ce qu’aucun jeu n’a réalisé depuis Mega Drive. Réunissez les fans avec les personnages mythiques de la saga. Si vous avez aimé ces épisodes, passer par les réseaux sociaux de Sonic car vous y trouverez des « chapitres » faits avec des animaux en peluche ou des papiers sans déchets.