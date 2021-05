Sonic Origins ramène les classiques Genesis dans une nouvelle collection

KARTELL lampe à suspension BLOOM NEW MÉTALLISÉS PRECIOUS COLLECTION (Ø 53 cm Cuivre - Technopolymère thermoplastique coloré dans la masse)

Le Bloom New Kartell s’enrichissent de nouvelles finitions métal qui donnent une allure inédite à quelques-uns des grands classiques Kartell. Grâce à Kartell, le plastique est devenu précieux, noble et raffiné. Aujourd’hui, avec les nouvelles finitions brillantes et métallisées dans les tons or, cuivre, argent et titane, le produit Kartell devient un véritable objet de luxe. Dimensions: Ø 53 cm