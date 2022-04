Sonic Origins a déjà une date de sortie officielle

Le producteur SEGA vient d’annoncer la date de sortie de »origines sonores » une compilation de jeux remasterisés des classiques du hérisson bleu, qui intégrera diverses améliorations aux premiers opus de Sonic. Ce nouveau titre apportera les classiques 2D des anciennes consoles SEGA Genesis et SEGA Megadrive, dont les jeux vidéo »Sonic the Hedgehog 1, 2, Sonic 3 & Knuckles et Sonic CD ».

Selon le communiqué de presse de lancement de » Sonic Origins », la nouvelle collection de jeux « offre l’action légendaire et ininterrompue de Sonic trouvée dans les jeux originaux tout en offrant une nouvelle tournure avec des visuels remasterisés, des fonctionnalités supplémentaires, de nouveaux contenus et modes, et Suite. »

» Sonic Origins » a été annoncé précédemment et a été l’un des jeux les plus attendus par les fans. Maintenant, SEGA a confirmé que le jeu arrivera pour l’anniversaire de Sonic, le 23 juin 2022 étant la date de sortie de ce nouveau titre.

La précommande de « Sonic Origins » offrira aux joueurs quelques extras, dont un bonus de 100 médaillons, un mode miroir déverrouillé et un écran de démarrage Mega Drive. La collection se décline également en deux versions : numérique standard et numérique de luxe.

Alors que la version standard ne contient que les jeux de base, la version de luxe ajoute des missions stimulantes supplémentaires, des personnages dans le menu principal, une caméra d’île dans le menu principal, une animation de personnage dans la lecture de musique et des pistes musicales exclusives des titres Mega Drive.

En dehors de la différence entre les versions, l’ajout de » Sonic Origins » est le pouvoir avec Sonic, Tails ou Knuckles à n’importe lequel des niveaux des versions classiques de Sonic, pouvant jouer le premier titre du hérisson bleu avec Knuckles, ajouté précédemment, vous ne pouviez pas entrer dans les jeux.

Les joueurs pourront basculer entre les modes Classique et Anniversaire pendant les missions alors qu’ils tentent de vaincre le Dr Eggman, avec des différences entre les scénarios dans les deux modes. Les jeux incluent également de nouveaux visuels remasterisés, des personnages, des modes de jeu, des zones de jeu, des animations et bien plus encore.

»Sonic Origins » sortira dans l’un des meilleurs moments pour le hérisson bleu, puisque récemment, le personnage gagne en popularité avec les films d’action en direct par primordial. Le dernier épisode de »Sonic le hérisson 2 » a battu plusieurs records lors de son seul week-end d’ouverture, le plaçant comme le film de jeu vidéo le plus réussi et le plus rentable de tous les temps

Nous devrons déjà célébrer l’anniversaire du hérisson préféré des jeux vidéo, avec la première de »Sonic Origins » le 23 juin 2022, disponible pour PlayStation 5Playstation 4, Xbox série X|SXbox One et Nintendo Switch, ainsi que pour PC.