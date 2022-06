‘Sonic Frontiers’ montre ses mécanismes de combat dans un nouvel aperçu

Le prochain jeu vidéo à sortir du hérisson bleu, »frontières sonores » vient de dévoiler des images en jeu mettant en avant les nouveaux mécanismes de combat. A l’occasion de son annonce officielle, SEGA a montré des aperçus où vous pouvez voir une bonne partie du gameplay du jeu, cependant, de nombreux fans ont exprimé leur mécontentement qu’aucune des bandes-annonces ne puisse voir le combat » Frontiers » en profondeur.

Alors que les bandes-annonces précédentes s’étaient concentrées sur la mobilité de Sonic et les Eternals dans ce nouvel opus, le jeu était considéré comme « manquant de vie » car aucun ennemi n’avait été montré dans les environnements. Maintenant, nous pouvons voir les compétences de combat de Sonic mises en œuvre dans ce jeu, avec des attaques déjà connues sous le nom d’attaque à tête chercheuse qui lui permettent de se déplacer dans les airs, mais maintenant mélangées à des coups de poing et des coups de pied.

L’une des nouvelles attaques est ce qui semble être la capacité de Sonic à contrôler l’air et sa vitesse, car bien qu’il n’ait pas été révélé comment ce mécanisme fonctionnera, on peut voir le hérisson créer des « cercles d’air » pour entourer les ennemis et les jeter en haut. Vous pouvez également voir comment vous pouvez lancer des explosions d’air afin de donner des coups consécutifs aux ennemis.

Vers la fin de l’aperçu, Sonic est confronté à un robot particulièrement géant qu’il doit monter jusqu’au bout pour atteindre son point faible, courant de ses pieds, faisant apparaître des cerceaux bleus et propulsant Sonic vers le haut. En particulier, il semblerait que le robot ne riposte pas, bien qu’il ne soit pas clair si cela restera ainsi dans le jeu final ou s’il est conçu de cette façon pour permettre un meilleur affichage des nouveaux mouvements de Sonic.

Auparavant, » Sonic Frontiers » montrait des images de son environnement de monde ouvert, voyant Sonic courir, glisser sur des rails, escalader des montagnes, rebondir sur des pare-chocs, collecter des pièces et voler dans le ciel grâce à des mécanismes spéciaux. Cependant, le manque d’ennemis a fait douter de nombreux fans de la qualité du titre, tout en mentionnant que les énigmes présentées étaient trop simplistes.

Bien qu’il n’y ait pas de date de sortie officielle, il est dit que la dernière aventure de Sonic sera disponible plus tard cette année, il est donc encore temps de peaufiner chacune des mécaniques du jeu. « Sonic Frontiers » arrivera sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.