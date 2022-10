Sonic Frontiers : la bande-annonce présente les nouvelles attaques et capacités de Sonic

Une nouvelle vidéo du système de combat et de la mécanique de l’arbre de compétences de »frontières sonores » vient d’être révélé. Sur la chaîne YouTube officielle de Sonic the Hedgehog, les nouveaux mouvements que le hérisson pourra faire dans le prochain opus de Sonic the Hedgehog ont été révélés. ségaen commençant par ses mouvements de base comme Homing Attack, Drop Dash et Stomp.

Cependant, ce nouvel opus permettra à Sonic de se battre comme dans aucun autre opus, car au fur et à mesure que les joueurs avancent dans le jeu, ils pourront découvrir d’autres types de capacités pour vaincre les ennemis, qui deviendront beaucoup plus puissants à mesure que Sonic monte de niveau. .

Les nouvelles pièces de compétence ont également été introduites, qui peuvent être trouvées en cassant certains objets ou en battant des ennemis, ainsi que les nouvelles graines rouges de puissance et graines bleues de défense, qui amélioreront chacune des capacités du hérisson bleu.

La nouvelle bande-annonce de » Sonic Frontiers » montre également certaines capacités que Sonic peut utiliser au-delà de son set de départ. Beaucoup de ces capacités uniques sont basées sur un certain style de jeu, comme l’attaque à distance Sonic Boom, l’assaut à tir rapide du Phantom Rush ou la manœuvre défensive Parry.

Ces différentes capacités offrent aux joueurs la possibilité d’adopter des approches de combat personnalisées, car les nouveaux ennemis connus sous le nom de Gardiens nécessiteront de la patience et des solutions uniques pour donner à Sonic une chance de déclencher ses combos ultra-rapides.

Il s’agit d’un changement pertinent pour les jeux vidéo Sonic, puisqu’auparavant les ennemis n’étaient vaincus qu’en sautant par-dessus ou en passant à grande vitesse, alors que dans « Sonic Frontiers », vous devrez réfléchir beaucoup plus lorsque vous voudrez vaincre un boss ou des ennemis. répartis sur la carte.

Initialement conçu comme un nouveau titre pour célébrer le 30e anniversaire de » Sonic the Hedgehog » en 2021, la production a été retardée jusqu’en novembre de cette année. » Sonic Frontiers » proposera une nouvelle expérience de » zone ouverte », promettant d’être le jeu en monde ouvert que les fans de hérissons ont toujours attendu.

Le jeu suivra Sonic se lançant dans une nouvelle aventure dans les mystérieuses îles Starfall, où il devra retrouver ses amis Tails, Amy et Knuckles. Bien que l’on ne sache pas grand-chose d’autre sur l’intrigue, l’écrivain Ian Flynn a confirmé que le docteur Eggman jouera un rôle dans le nouvel épisode, bien qu’un nouvel ennemi ait été confirmé.

»Sonic Frontiers » sortira le 8 novembre pour PlayStation 5Playstation 4, Xbox série X|SXbox One, changer et PC.