Sonic Frontiers dévoile les premières images du jeu dans une nouvelle bande-annonce

Le jeu en monde ouvert tant attendu »frontières sonores » vient de révéler une courte vidéo avec les mécanismes du jeu, où nous verrons le populaire hérisson bleu dans un vaste environnement, similaire à »The Legend of Zelda Breath of the Wild ». Dans le clip de 38 secondes, on peut voir Sonic courir à travers une forêt comme on le voit dans sa première bande-annonce, ainsi que d’autres environnements comme une plaine ou un champ fleuri.

Nous pouvons également voir comment sera le style de combat du jeu, où nous serons attaqués par d’étranges créatures menaçantes que nous pouvons vaincre avec des mouvements Sonic classiques. Bien que peu de détails sur le jeu puissent être glanés à partir de la courte séquence, la bande-annonce présente une grande partie du gameplay du monde ouvert promis jamais vu auparavant dans la franchise « Sonic the Hedgehog ».

»Sonic Frontiers » a été annoncé pour la première fois aux Game Awards 2021, dans une petite bande-annonce où l’on aperçoit l’ambiance épique que prendrait le titre. De nombreux fans ont rapidement souligné les similitudes avec « Breath of the Wild », avec le paysage de la région connue sous le nom d’îles Starfall, des ennemis robotiques et des structures imposantes donnant au monde ouvert une esthétique distincte.

Bien que l’histoire du prochain épisode ne soit pas connue en détail, SEGA a confirmé qu’il s’agira de la façon dont le docteur Eggman a perdu le contrôle de la technologie robotique ancienne, forçant le héros titulaire à sauver ses amis et son monde des attaques.

» Sonic Frontiers » était initialement prévu pour une sortie en 2021 pour coïncider avec le 30e anniversaire de » Sonic the Hedgehog », mais les développeurs ont décidé de lui donner plus de temps pour se développer davantage et assurer la qualité. . « Nous avons constamment mené des analyses pour améliorer la qualité du titre avant son lancement, comme l’introduction de tests de jeu basés sur des évaluations externes, nous avons le sentiment qu’il deviendra un bon jeu avec de grandes attentes », a déclaré SEGA dans un communiqué.

Le jeu a une fenêtre de lancement de la saison de Noël 2022, mais des fuites présumées garantissent qu’il arrivera le 15 novembre de cette année. »Sonic Frontiers » sera disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.