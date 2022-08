Sonic Frontiers : date de sortie et bande-annonce officielle

Le prochain jeu du hérisson bleu »frontières sonores » vient de révéler une nouvelle bande-annonce du très attendu titre mondial ouvert, donnant un aperçu de son histoire et révélant sa date de sortie officielle. L’aperçu nous montre le nouveau méchant et comment Sonic devra sauver ce qui semble être des êtres des ruines antiques, ainsi que ses amis. À la fin, vous pouvez voir que le jeu sortira officiellement le 8 novembre 2022.

»Sonic Frontiers » sera la première aventure Sonic à proposer un monde ouvert, bien que les développeurs préfèrent utiliser le terme »zone ouverte ». » Frontiers » a été initialement conçu comme une célébration du 30e anniversaire de Sonic the Hedgehog, mais le développement a pris un peu plus de temps que prévu et a raté sa date de sortie prévue en 2021.

Vous pourriez également être intéressé par : Assassin’s Creed : le prochain volet portera-t-il sur l’empire aztèque ?







Les précédents jeux 3D Sonic comme la dernière version »Forces soniques », ont reçu des critiques de la part des fans pour leur courte durée et leurs niveaux linéaires, il semble donc que » Frontiers » ait pris en compte les commentaires et placera le hérisson rapide dans de grands environnements dans lesquels il pourra courir à grande vitesse ou faire du parkour escalader différentes structures.

La première grande démo de » Sonic Frontiers » a montré le nouveau cadre du jeu, montrant Sonic courir autour d’une carte tentaculaire, mais ce qui amènerait le personnage principal à faire partie de ce monde n’était pas tout à fait clair. Cependant, peu de temps après, SEGA a publié un aperçu montrant certains des combats du jeu, montrant les nouveaux mouvements de Sonic un peu plus en détail.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Comment le jeu vidéo « Celeste » aborde la question de la santé mentale

Malgré ces deux avancées, les fans n’ont pas été entièrement satisfaits de « Sonic Frontiers », beaucoup notant que les mondes ouverts ne correspondent pas nécessairement à l’action rapide attendue d’un jeu Sonic the Hedgehog. Même comme ça, SEGA a continué à publier des informations sur le prochain jeu Sonic, et le studio semble confiant dans sa qualité.

Il faudra attendre de voir le résultat complet une fois « Sonic Frontiers » arrivé pour Playstation 4 et 5, Xbox One, Xbox série X|S et PC le 8 novembre 2022.