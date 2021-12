Sonic et Tails prennent leur envol dans Sonic the Hedgehog 2 Poster

Avant la sortie de la première bande-annonce cette semaine, une toute nouvelle affiche a été publiée pour la suite attendue Sonic le hérisson 2. En plus des retours de Ben Schwartz en tant que voix de Sonic et de Jim Carrey en tant que Dr Robotnik, la suite apporte également le copain de Sonic Tails avec Colleen O’Shaughnessey dans le rôle. Tous les trois sont présentés dans la toute nouvelle affiche au-dessus du sol, avec Tails pilotant un avion et le méchant moustachu planant dans son propre avion juste derrière.







Sonic le hérisson 2 est réalisé par Jeff Fowler avec un scénario de Pat Casey, Josh Miller et John Whittington ; Casey et Miller ont conçu l’histoire. Neal H. Moritz, Toby Ascher, Toru Nakahara et Hitoshi Okuno ont produit la suite, tandis que Haruki Satomi, Yukio Sugino, Shuji Utsumi, Nan Morales et Tim Miller ont produit.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Ben Schwartz et Jim Carrey ne sont pas les seuls acteurs à revenir. James Marsden et Tika Sumpter reviennent également en tant que Wachowski, le couple qu’ils ont joué dans le premier film, et Lee Majdoub est de retour en tant qu’agent Stone. Les autres membres de la distribution incluent Natasha Rothwell, Adam Pally et Shemar Moore. Il a également été annoncé qu’Idris Elba fournirait la voix de Knuckles the Echidna, confirmant l’implication du personnage du jeu vidéo dans la suite du film. Interrogé sur son rôle dans la suite par Screen Rant, Elba a précédemment déclaré: « Honnêtement, je ne peux pas le dire. Contractuellement, je ne peux rien dire. Mais je ne dirais pas qu’il était sexy. Je ne pense pas que je vais pour ça, c’est sûr.

À partir de la liste des droits d’auteur du film, un synopsis pour Sonic le hérisson 2 « Après s’être installé à Green Hills, Sonic est prêt pour plus de liberté, et Tom et Maddie acceptent de le laisser à la maison pendant qu’ils partent en vacances. Mais, à peine partis, quand le Dr Robotnik revient, cette fois avec un nouveau partenaire, Knuckles, à la recherche d’une émeraude qui a le pouvoir à la fois de construire et de détruire des civilisations. Sonic fait équipe avec son propre acolyte, Tails, et ensemble, ils se lancent dans un voyage pour trouver l’émeraude avant qu’elle ne tombe entre de mauvaises mains. »

« Pour ce premier film, nous étions vraiment en train de regarder le jeu de 1991 et de voir où tout a commencé et de rester simple », a déclaré Jeff Fowler à propos des plans pour la suite. « Essayez juste vraiment de clouer Sonic et Robotnik et de mettre en place leur rivalité parce que vous ne … Je veux dire, j’aime … Il y a beaucoup de grands personnages dans le Sonique l’univers, mais c’est la chose la plus importante est juste d’installer Sonic et juste de raconter un peu une histoire d’origine avec lui, et de le faire d’une manière qui fait vraiment tomber tout le monde amoureux de lui en tant que personnage et juste être enracinement pour plus. Et puis, si tout se passe bien, nous pouvons en quelque sorte l’ouvrir et faire entrer certains de ces autres personnages que les fans connaissent et aiment. Et oui, je veux dire, personne n’est plus excité que moi d’avoir cette opportunité. »





Sonic the Hedgehog 2 devrait sortir dans les salles de cinéma le 8 avril 2022. Jim Carrey et Ben Schwartz seront présents aux Game Awards le 9 décembre pour dévoiler la bande-annonce officielle. Vous pouvez regarder l’événement sur TheGameAwards.com.





Colin Farrell s’engage officiellement pour jouer le pingouin dans la série Batman Spinoff Colin Farrell va jouer dans sa propre série dérivée de The Batman dans le rôle d’Oswald ‘Penguin’ Cobblepot.

Lire la suite





A propos de l’auteur