Sonic Colors: Ultimate Trailer révèle la date de sortie du jeu remasterisé

Une richesse de Sonic l’hérisson l’information a été faite hier SonicÉvénement central. L’un des faits saillants a été la révélation de Couleurs soniques: Ultimate. Une bande-annonce était l’outil utilisé pour annoncer la nouvelle au public. Le titre sera un remake de Couleurs soniques, sorti pour la première fois en 2010. Les mises à jour de la première version étaient apparentes dans la bande-annonce.

L’original a vu le personnage de jeu vidéo bien-aimé partir en voyage pour sauver une espèce extraterrestre connue sous le nom de Wisps. En cours de route, il est entré en conflit avec son ennemi juré: le diabolique Dr Eggman. Le décor principal du jeu était un parc d’attractions créé par le savant fou. Les joueurs auront l’occasion de revivre l’expérience avec le remake. En plus du jeu lui-même, il y aura un lien de dessin animé. La série, intitulée Couleurs soniques: Rise of the Wisps, Sort à l’été de cette année. Heureusement, les fans n’auront pas à attendre longtemps pour le jeu vidéo. La fin de la bande-annonce révèle une date de sortie du 7 septembre 2021. Tout aussi positif est que les fans sont en mesure de précommander le jeu dès maintenant.

Les tâches de développement sont exécutées par Blind Squirrel Entertainment. La société est surtout reconnue pour ses remasters AAA HD de séries bien-aimées. Les franchises pour lesquelles ils ont fait des remasters incluent BioShock, Borderlands, et Effet de masseLes trois propriétés ont des jeux qui ont été salués par la critique. Si l’entreprise avait fait des titres critiqués de manière critique, ou n’avait aucune expérience du jeu, il pourrait y avoir lieu de s’inquiéter. Cependant, la société a travaillé à la mise à jour de franchises emblématiques. Leur expérience semble indiquer Sonique être entre de bonnes mains.

Les graphismes magnifiques du jeu sont quelque chose d’apparent dans la bande-annonce. Un slogan dans la vidéo déclare: « Les choses sont de retour et meilleures que jamais. » La qualité des graphiques semble rendre cette phrase vraie dans ce cas. Au fil du temps, les remakes sont capables de montrer de meilleurs visuels que ceux fournis avec leurs titres originaux respectifs. Les remakes font généralement plus que mettre à jour les images. La probabilité existe pour différentes modifications apportées à Couleurs soniques: Ultimate. D’autres annonces pour le jeu sont à prévoir. Le premier jeu de Sonic est sorti en 1991. Une célébration honorant le 30e anniversaire de la franchise arrive bientôt. Il y aura probablement une augmentation des informations disponibles concernant le remake.

Il n’y a pas si longtemps, les choses cherchaient le hérisson bleu. Un certain nombre de titres de la série ont été des échecs critiques et commerciaux. Le remake de 2006 de l’original a reçu des critiques affreuses. Un aspect dont beaucoup se souviennent pour cette entrée était l’histoire d’amour effrayante entre un hérisson et un humain. Aussi, Sonic Boom: Rise of Lyric a été considéré comme un autre point bas de la franchise. Bien qu’il ait engendré une excellente série animée, le jeu lui-même était remarquable pour sa multitude de bugs et de problèmes.

Alors que les aspects semblaient négatifs auparavant, ces dernières années ont vu une amélioration de la qualité de l’entité multimédia. L’annonce du prochain remake de Couleurs soniques semble être une autre parmi une longue lignée de preuves suggérant que le Blue Blur connaît un retour. Un remake d’une entrée populaire dans la franchise arrive bientôt. Comme mentionné précédemment, il y avait un dessin animé acclamé basé sur un jeu qui ne fonctionnait pas aussi bien. Sonic l’hérissonle film s’est bien comporté au box-office. Sony Sonic Maniaa reçu des critiques positives et a également semblé satisfaire le public. Pour fêter cet anniversaire, un tout nouveau jeu est inévitable. Les choses n’ont pas semblé plus brillantes pour l’avenir de l’icône du jeu vidéo depuis longtemps.

Sujets: Sonic the Hedgehog, Jeux vidéo