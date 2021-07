Sonic Colors: Ultimate Trailer met en évidence un grand saut dans les visuels, détaille les nouvelles fonctionnalités

Sonic Colors: Ultimate ramène le titre préféré des fans sur PlayStation 4, et le remaster ressemble à une amélioration assez significative par rapport à l’original. Dans cette nouvelle bande-annonce, le jeu Wii 2010 côtoie l’édition moderne, et la différence est nette. Bien sûr, un remaster 4K à 60 images par seconde réalisé 11 ans plus tard aura toujours l’air supérieur, mais il est toujours bon de le mettre en contexte.

En plus de l’amélioration visuelle, le jeu comporte un certain nombre d’autres nouvelles fonctionnalités et modifications mises en évidence dans la vidéo. Rival Rush est un nouveau mode dans lequel vous parcourez les niveaux contre Metal Sonic. Si vous gagnez, vous gagnez des récompenses en quelque sorte. Cela ressemble à un ajout soigné et donnera aux vétérans quelque chose de nouveau à conquérir. Ultimate comprendra également des éléments de personnalisation que vous pouvez acheter avec des jetons de parc, vous permettant d’équiper le hérisson avec des gants, des chaussures, des auras et des boosts.

Ensuite, il y a le Jade Ghost, un nouveau Wisp qui permet à Sonic de traverser des objets solides pour atteindre des endroits cachés. Enfin, le remaster comprendra des commandes personnalisables et un système grâce auquel Tails peut vous sauver des chutes, rendant le jeu un peu plus accessible.

Vous pouvez voir tout cela en action dans la bande-annonce. Sonic Colors: Ultimate est prévu pour le 7 septembre, et cela ressemble à une mise à jour solide de l’une des sorties 3D les mieux reçues du flou bleu. Jouerez-vous celui-ci ? Accueil dans la section commentaires ci-dessous.