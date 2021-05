‘Sonic Colors’ remasterisé et avec des séries d’animation incluses se démarquent parmi les nouveautés de Sega pour le 30e anniversaire de la mascotte

«Sonic Colors» de 2010 est l’un des jeux les plus appréciés des fans dans une carrière aussi pleine de hauts et de bas que le hérisson bleu. Pour fêter les 30 ans de la mascotte, Sega lancera une version intitulée « Sonic Colors: Ultimate » qui arrivera le 7 septembre sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

On ne sait pas en quoi consistera les changements pour cette version « Ultimate », mais Sega a annoncé « des graphismes spectaculaires, des fonctionnalités supplémentaires, un nouveau mode et des améliorations dans la mécanique ». Ce mode supplémentaire, intitulé Rival Rush, fera face à Metal Sonic. Le jeu sera accompagné d’une mini-série animée en deux parties, avec un style synthétique curieux et très sympa. Nous le verrons pendant l’été, et il s’intitulera «Rise of the Wisps».

Un nouveau jeu Sonic pour 2022

L’événement anniversaire a également suscité de nombreuses autres annonces. Parmi eux, un jeu Sonic Team pour 2022 et dont on ne sait absolument rien au-delà d’une très brève intro. Il a également été annoncé une nouvelle compilation de jeux classiques, dont les trois premiers titres de la franchise et ‘Sonic CD’, ainsi que la série Netflix, ‘Sonic Prime’, dont on ne sait toujours rien au-delà, elle arrivera en 2022.

En dehors de cela, quelques détails pour les fans que vous pouvez consulter dans la vidéo avec la présentation complète: un concert en ligne gratuit passant en revue les meilleures bandes sonores du personnage le 23 juin, à l’apparition d’autres jeux classiques du personnage sur différentes plates-formes. Les plus notoires sont peut-être « Sonic Mania », « Team Sonic Racing » et « Sonic Forces » sur Playstation Now à partir du 1er juin et « Sonic Mania » sur Epic Games Store le 24 juin.