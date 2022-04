Sonic 2 : pourquoi la scène post-générique est vitale pour cette suite

in

Ce jeudi, la suite du film inspiré du jeu vidéo SEGA est sortie en salles. Ce pourrait être la dernière fois que Jim Carrey est considéré comme un acteur professionnel.

©IMDBLe premier film a rapporté 306 millions de dollars.

Dans le cadre de la promotion de son dernier film, Sonique 2, Jim Carrey a noté qu’il envisageait sérieusement de se retirer. C’est lors d’un entretien avec Accéder à Hollywoodquand il a dit : « Bon j’y vais. Oui probablement. Je suis assez sérieux. ». Si oui, la production inspirée du jeu vidéo de SEGA Ce serait la dernière fois que cette icône de la comédie et des gags physiques serait vue en action.

Attention, cette note contiendra des spoilers pour le film Paramount Pictures qui vient d’arriver dans les salles, nous avons la possibilité de donner aux fans de cet acteur des productions telles que Bête et encore plus bête, Le masque et La lueur éternelle d’un esprit sans souvenirs. La clé de l’illusion résiderait dans le même segment qui a anticipé Jim Carrey en tant que méchant de la suite de Sonique 2: la scène post-générique.

Dans cette opportunité, Sonique 2 présente une séquence post-crédits beaucoup plus cryptique que le premier long métrage. Dans le premier film, il ressemblait à Robotnik (Carrey) s’est retrouvé sur la planète champignon, pensant à son retour, tandis que queues était présent sur Terre, avec l’idée de chercher le fameux hérisson bleu. Désormais, la séquence de la fin du film est revenue pour anticiper un nouveau clin d’œil aux amateurs de Sonique: l’apparence de Ombrela création de Le grand-père de Robotnik, Géraldqui est apparu dans le jeu vidéo nintendo gamecube de 2005 titré de son nom.

Ombre aura sûrement le même rôle que jointures dans la suite de Sonique: le méchant devenu allié de Sonique, une fois qu’il parvient à reconsidérer sa position. Dans ce contexte, après avoir évoqué le lien avec robotiquel’intéressant sera de comprendre ce qu’il adviendra du personnage de Jim Carrey. Il est à noter que, une fois vaincu, robotique Il est tombé d’une grande hauteur lorsque son robot s’est effondré, il aurait donc pu perdre la vie.

+Comment était la scène post-générique de Sonic 2

Dans la séquence finale du film, vous pouvez revoir le Agent Pierreinterpreté par Lee Majdoubqui a réussi à s’infiltrer parmi les membres de l’armée qui cherchaient à récupérer les pièces du robot créé par robotique en absorbant l’émeraude. Cependant, il n’y avait aucune trace du scientifique. En ce sens, il se pourrait que Jim Carrey a averti qu’il prévoyait de prendre sa retraite et qu’il ne reviendrait pas dans le troisième film ou, au contraire, que les fans devraient se préparer à une grosse surprise. Qu’est-ce que tu penses?

