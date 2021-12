Sonic 2 Footage révèle un premier regard sur Idris Elba en tant que Knuckles

La première bande-annonce de la suite du jeu vidéo à venir Sonic le hérisson 2 a maintenant couru sur Internet et dans tous nos cœurs, nous donnant un aperçu assez détaillé non seulement de la créature titulaire et de son acolyte Tails, mais aussi de l’échidné rouge bien-aimé Knuckles. Tout comme son homologue du jeu vidéo, il semble que Knuckles commencera en tant que méchant, les talents vocaux d’Idris Elba étant même révélés, avec le luthérien star donnant au personnage un facteur d’intimidation comme jamais auparavant.





Paramount Pictures

Knuckles a été introduit pour la première fois dans le Sonic le hérisson 3 façon jeu vidéo, bien avant l’époque de 1994, commençant son histoire en tant qu’antagoniste non jouable. Sonic le hérisson 2 est non seulement resté proche du matériel source pour donner vie au personnage préféré des fans, mais le film restera également apparemment proche de son origine, Knuckles étant susceptible de s’unir à Sonic et Tails lors de la finale.

Tout comme Sonic et Tails, Knuckles possède ses propres compétences, notamment la capacité de planer et de grimper sur les murs, tout en étant un puissant combattant qui utilise ses mains pointues. Quelque chose qui a également été transféré des jeux au grand écran. Knuckles sert généralement de gardien de la Master Emerald, une énorme pierre précieuse qui contrôle les Chaos Emeralds intégrales de la série, et est le dernier membre vivant de sa race, tous les éléments qui semblent avoir été inclus dans ses débuts au grand écran.





Paramount Pictures

Avengers : l’infini La star de guerre Idris Elba fournira la voix de Knuckles, et bien que l’acteur n’ait pas été en mesure d’en révéler trop sur son implication dans l’adaptation du jeu vidéo, il a assuré aux fans que le personnage différera quelque peu de son tarif sexy habituel. « Honnêtement, je ne peux pas le dire. Contractuellement, je ne peux rien dire », a commencé Elba. « Mais je ne dirais pas qu’il était sexy. Je ne pense pas que je vais pour ça. C’est sûr. »

Sonic le hérisson 2 reprend avec l’icône SEGA après s’être installé à Green Hills à la fin du premier Sonic l’hérisson, où il utilise désormais son pouvoir de super vitesse pour lutter contre le crime. Cependant, Sonic s’est un peu ennuyé de son environnement et est prêt pour plus de liberté, ses amis Tom et Maddie acceptant de le laisser seul à la maison pendant qu’ils partent en vacances. À peine partis, le Dr Robotnik revient, cette fois avec un nouveau partenaire, Knuckles, à la recherche d’une émeraude qui a le pouvoir de construire et de détruire des civilisations. Sonic fait équipe avec son propre acolyte, Tails, et ensemble, ils se lancent dans un voyage pour trouver l’émeraude avant qu’elle ne tombe entre de mauvaises mains.





Paramount Pictures

La première Sonic l’hérisson a fini par être bien meilleur que ce à quoi on s’attendait vraiment, la suite ramenant le réalisateur Jeff Fowler à la tête de la suite, ainsi que les stars Ben Schwartz dans le rôle de Sonic the Hedgehog, Jim Carrey dans le rôle du Dr Robotnik et James Marsden comme Tom Wachowski et Tika Sumpter comme sa femme, Maddie. Pendant ce temps, Tails, qui est entré dans la mêlée dans une scène post-générique à la fin de la première sortie, sera à nouveau exprimé par Colleen O’Shaughnessey.

Sonic le hérisson 2 est prévu pour une sortie aux États-Unis le 8 avril 2022, par Paramount Pictures. Vous pouvez regarder la nouvelle bande-annonce par vous-même avec l’aimable autorisation de Paramount Pictures.





