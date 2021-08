Sonic 2 Fan Art de BossLogic d’Idris Elba en tant que Knuckles est un pur carburant de cauchemar

L’artiste numérique BossLogic fait tourner les têtes après avoir publié son dernier Sonic le hérisson 2 fan art. Récemment, La brigade suicide La star Idris Elba a révélé en ligne qu’il avait été choisi pour incarner le personnage préféré des fans, Knuckles the Echidna, dans la suite à venir. L’île d’Elbe étant l’un des acteurs les plus populaires d’aujourd’hui, la nouvelle s’est très bien passée avec Sonic l’hérisson Ventilateurs.

Il semblerait que Knuckles ressemblera à peu près à la façon dont il apparaît dans les jeux vidéo, étant donné que c’est ce qui se passe avec Sonic et Tails. Une image d’un accessoire de statue Knuckles de l’ensemble semble également le suggérer. Malgré cela, BossLogic avait reçu des demandes pour créer un nouveau fan art d’Elbe en tant que Knuckles. L’artiste numérique a ensuite créé une nouvelle incarnation de Knuckles qui ressemble un peu plus à l’île d’Elbe physiquement, et les résultats sont… intéressant, Pour dire le moins. Vous pouvez le regarder ci-dessous.

En publiant le fan art sur Instagram, BossLogic écrit dans la légende: « Les gens me demandent toute la journée de faire @idriselba comme Knuckles est la demande la plus étrange de cette année, mais je suppose qu’une image maudite est ce que vous recherchez. (Avertissement) Je ‘je suis désolé…. »

« Je n’avais pas besoin de cette image dans ma tête. Mais hélas, nous y sommes », lit-on dans un des principaux commentaires de la publication. « Vous étiez tellement pris par le fait que vous pouviez le faire et ne vous êtes jamais demandé si vous deviez le faire », ajoute un autre fan. Un autre commentaire dit: « En effet, c’est bizarre et se présente sous de nombreuses formes, mais certaines doivent vraiment être interdites au plus profond de l’enfer et celle-ci en fait partie ».

Curieusement, ce n’est pas la première fois que nous voyons le visage d’Idris Elba sur le corps d’un animal humanoïde avec des résultats horribles. En 2019, il a fait partie de l’ensemble d’une adaptation cinématographique en direct de la comédie musicale Chats. La conception des personnages ressemblant à des chats dans le film était controversée et la sortie a été largement critiquée par les critiques. Même avec des talents comme Elba, Judi Dench et Ian McKellen impliqués, les fans n’ont tout simplement pas pu dépasser les personnages bizarres.

Quelque chose de similaire aurait pu finir par se produire avec Sonic l’hérisson ainsi que. À l’origine, la conception du Sonic du film était très différente de ce qui était montré dans la version sortie en salles. Une première bande-annonce a révélé que Sonic avait des caractéristiques plus humaines que son apparence traditionnelle de jeu vidéo, et la réaction des fans était rapide et immense. Paramount a retardé le film pour donner aux cinéastes le temps de repenser Sonic, et l’accueil a été très positif en conséquence.

Sonic le hérisson 2 est réalisé par Jeff Fowler et écrit par l’équipe de Pat Casey, Josh Miller et John Whittington. Ben Schwartz revient en tant que voix de Sonic avec Jim Carrey, James Marsden et Tika Sumpter également de retour. La voix de Tails, l’ami renard de Sonic, n’a pas encore été annoncée.

Vous pouvez voir Idris Elba au cinéma dans le nouveau film de James Gunn La brigade suicide. Sonic le hérisson 2 sortira le 8 avril 2022.

Sujets : Sonic the Hedgehog 2, BossLogic